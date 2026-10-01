Sia verkauft Rechte am Musikkatalog für 180 Millionen Dollar

Sia (50) hat die Hälfte der Rechte an ihrem Musikkatalog für 180 Millionen Dollar verkauft. Käufer ist das Entertainment- und Investmentunternehmen Pophouse, wie aus Dokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen. Der Deal umfasst auch Hits wie "Chandelier", "Titanium" und "Cheap Thrills". Über die gesamte Summe kann die Sängerin allerdings vorerst nicht verfügen. 15 Millionen Dollar werden wegen des Scheidungsstreits mit ihrem Ex-Mann Dan Bernad auf einem Treuhandkonto zurückgehalten. Das Geld steht der Musikerin damit zunächst nicht zur Verfügung.

Die 180 Millionen Dollar sind in den Unterlagen detailliert aufgeschlüsselt. 165 Millionen Dollar entfallen demnach auf Songs, die Sia bereits vor ihrer Ehe mit Dan geschrieben hatte. Auf mögliche Ansprüche an diese Einnahmen verzichtet ihr Ex-Mann im Gegenzug für eine Zahlung von einer Million Dollar. Damit bleiben Sia aus diesem Teil des Deals 164 Millionen Dollar. Bei den übrigen 15 Millionen Dollar sieht die Lage anders aus: Sie stammen aus Liedern, die während der Ehe entstanden sind, und werden so lange treuhänderisch verwahrt, bis sich die beiden über die Aufteilung geeinigt haben. Sollte das nicht gelingen, könnte der finanzielle Streit weitergehen. Sia und Dan waren weniger als drei Jahre verheiratet, bevor im März 2025 die Scheidung beantragt wurde.

Neben den finanziellen Fragen mussten Sia und Dan auch Regelungen für ihren gemeinsamen Sohn Somersault treffen. Seit dem 1. April 2026 überweist die Sängerin ihrem Ex-Mann monatlich 42.500 Dollar Kindesunterhalt. Auch beim Sorgerecht haben sich die beiden geeinigt. Die Vereinbarung legt unter anderem fest, wie Somersault die Feiertage künftig bei seinen beiden Eltern verbringen soll.

Der Streit um Geld und Sorgerecht war bereits vor Monaten öffentlich eskaliert. Nach Bekanntwerden der Unterhaltszahlungen schrieb Sia auf X: "Gute Väter haben einen Job." In einem weiteren Beitrag erklärte sie, sie versuche mit den Zahlungen, Ruhe in die Situation zu bringen. "Ich bin eine abstinente, arbeitende Mutter, die versucht, Frieden zu kaufen. Ich habe das Hauptsorgerecht für unseren Sohn und da ich der einzige Elternteil bin, der ein Einkommen hat, muss ich trotzdem Kaliforniens unglaublich hohen Kindesunterhalt zahlen." Die damaligen Äußerungen geben einen Einblick in den Streit, der nun auch bei der Aufteilung der Millionen aus dem Musikkatalog eine Rolle spielt.

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Getty Images Sia, Sängerin

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Getty Images Sia, Sängerin

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Getty Images Sia, 2015

Getty Images Sia im Jahr 2023