Hohe Unterhaltszahlungen: Sia stichelt gegen ihren Ex-Mann

Sia (50) Furler hat sich nach den Berichten über ihre Unterhaltszahlungen an ihren Ex-Mann Daniel Bernard zu Wort gemeldet und ihm öffentlich einen Seitenhieb verpasst. Die Sängerin reagierte auf die Bekanntgabe ihrer monatlichen Zahlungen von knapp 37.000 Euro für ihren gemeinsamen zweijährigen Sohn Somersault Wonder Bernard mit einem eindeutigen Statement auf X. "Gute Väter haben einen Job", schrieb Sia dort und machte damit klar, was sie von der Situation hält. Die Zahlungen begannen am 1. April 2026 und sind Teil einer gemeinsamen Sorgerechtvereinbarung, die das Paar im Zuge seiner Scheidung getroffen hat. Sia hatte im März 2025 die Scheidung eingereicht, nachdem sie und Daniel seit 2022 verheiratet waren und 2023 ihren Sohn bekommen hatten.

In einem weiteren Beitrag auf X ging die 50-Jährige ausführlicher auf ihre Situation ein. "Ich bin eine nüchterne, arbeitende Mutter, die versucht, Frieden zu kaufen. Ich habe das Hauptsorgerecht für unseren Sohn und da ich der einzige Elternteil bin, der ein Einkommen verdient, muss ich trotzdem Kaliforniens unglaublich hohen Kindesunterhalt zahlen", erklärte Sia gegenüber dem Magazin People. Die Musikerin betonte zudem, dass dies "ein schreckliches Jahr" gewesen sei, das sie aber gelehrt habe, wie man schwierige Situationen bewältigt. Neben den monatlichen Zahlungen ist Sia auch für die Kosten der Privatschule ihres Sohnes, außerschulische Aktivitäten und die Krankenversicherung verantwortlich. Die Unterhaltszahlungen laufen bis zur Volljährigkeit des Kindes.

Der Hintergrund der öffentlichen Spitze gegen Daniel ist eine monatelange juristische Auseinandersetzung. Der frühere Strahlentherapeut hatte zuvor beim Gericht das alleinige Sorgerecht beantragt und Sia als "untaugliche und unzuverlässige Mutter" bezeichnet, die mit Substanzmissbrauch kämpfe. Ein Richter lehnte seinen Antrag jedoch ab. Die in Adelaide geborene Sia hatte die Vorwürfe vehement zurückgewiesen und in Gerichtsdokumenten erklärt, seit sechs Monaten nüchtern zu sein und sich in einem Rehabilitationsprogramm mit regelmäßigen Tests zu befinden. Daniel hatte außerdem Ehegattenunterhalt in Höhe von 250.856 US-Dollar monatlich gefordert, nachdem er 2021 seinen Job aufgegeben hatte, um gemeinsam mit Sia eine Ketamin-Behandlungsklinik zu eröffnen. Es war bereits Sias zweite Ehe – 2016 hatte sie sich nach zwei Jahren von Filmemacher Erik Anders Lang scheiden lassen.

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Getty Images Sia, Sängerin

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Getty Images Sia mit ihrem männlichen Begleiter im Dezember 2021 in Los Angeles

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Getty Images Die Sängerin Sia