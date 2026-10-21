So viel hat Axel Schulz nach "Promi Big Brother" abgenommen

Wer freiwillig in den Container von Promi Big Brother zieht, rechnet mit schlaflosen Nächten, knurrendem Magen und der ein oder anderen Diskussion. Ein Abnehmprogramm hatte Axel Schulz (57) aber nicht auf dem Zettel. Die Boxlegende hat während der Zeit in der Show einige Kilos verloren. Im Interview mit Promiflash packte der Zweitplatzierte nach seinem Auszug die konkreten Zahlen aus. "Mein Ausgangsgewicht, als ich ins Haus eingezogen bin, lag bei 96 Kilogramm. Jetzt bin ich bei 93,3 Kilogramm!", verriet er. Das Kuriose daran: Eigentlich hatte Axel genau das Gegenteil im Sinn.

Sein Plan war es, während der Sendung ein paar Kilos draufzulegen. "Das finde ich schon witzig, denn ich wollte eigentlich zunehmen und nicht abnehmen", plauderte er im Interview mit Promiflash aus. Der Alltag im Format machte ihm einen Strich durch die Rechnung – und das Ergebnis fiel am Ende sprichwörtlich leichter aus als geplant. Eine Erklärung für die verlorenen Kilos hat Axel ebenfalls parat. "Ich war aber eben sehr lange im Garten und nicht im schönen Bereich", begründete er den Schwund auf der Waage. Grummeln darüber? Fehlanzeige. Nach dem Finale überwiegt bei ihm ganz klar die Freude über sein Abschneiden – die fast drei Kilo weniger nimmt er mit Humor.

Im Finale musste sich Axel nur Maurice Dziwak (28) geschlagen geben. Er sicherte sich den zweiten Platz in der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother". Georgina Stumpf landete auf dem dritten Rang, Nadja Benaissa (44) wurde Vierte und Francesca Morgese belegte den fünften Platz. Dass es für ihn so weit nach vorne gehen würde, hätte der Sportler nicht gedacht. "Mit dem zweiten Platz bin ich superhappy. Das Ergebnis war besser, als ich erwartet hatte. Schließlich kenne ich viele der Leute, die das Format schauen, gar nicht persönlich", betonte er im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Axel Schulz und Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Axel Schulz bei "Promi Big Brother" 2026