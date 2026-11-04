Sturzfluten: Für Michael Graf wird Tunnel zur Todesfalle

Tennislegende Steffi Grafs (57) jüngerer Bruder ist am Halloween-Wochenende in seinem unterirdischen Lager in Las Vegas von heftigen Regenfällen und Sturzfluten überrascht worden. Michael Graf (55) lebt seit August 2026 ohne festen Wohnsitz in einem Tunnelsystem unter der Metropole. Dort versteckt er sich angeblich vor der Polizei von Nevada. Sie soll ihn per Haftbefehl suchen. In einem Handyvideo, das Michael auf Facebook teilte, sieht und hört man, wie das Wasser mit großer Wucht durch seine Unterkunft schießt. Um seine Habseligkeiten zu retten, hat er Kleidung und Turnschuhe in einem Einkaufswagen aufgetürmt. "Hier kommt der Regen. Lasst die Spiele beginnen. Ich bin für alles bereit", sagt Michael gelassen.

Wenig später meldet der frühere Motorsportler trocken: "Ich habe einen Schuh verloren." Brent Nowak von der Hilfsorganisation Shine A Light schlägt gegenüber Bild Alarm: "Das ist keine kleine Unannehmlichkeit, sondern eine lebensbedrohliche Situation." Er macht deutlich, wie schnell die Lage kippen kann: "Das kann innerhalb weniger Minuten eine tödliche Falle werden. Die Tunnel sind so konzipiert, dass sie schnell und effektiv den Regen ableiten. Das Wasser hat viel Kraft, kann einen Tunnel komplett ausspülen und einen Menschen von den Beinen reißen." In dem knapp 1.000 Kilometer langen Kanalnetz suchen etwa 1.500 Obdachlose Schutz. Ein flächendeckendes Warnsystem existiert dort nicht. Shine A Light versucht bei Unwettern zusammen mit der örtlichen Polizei, so viele Menschen wie möglich in Sicherheit zu bringen. Michael nimmt die Hilfe bislang offenbar nicht an. Auch in das Obdachlosenheim, in dem er offiziell gemeldet ist, möchte er anscheinend nicht zurück.

Michaels Abwärtsspirale begann laut dem Blatt im Jahr 2020. Damals wurde er nach mehreren gewalttätigen Ausrastern in Las Vegas festgenommen. Berichten zufolge soll er eine Nachbarin bedroht und ein Auto demoliert haben. Es stehen zudem Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt und Trunkenheit am Steuer im Raum. Gerichtliche Auflagen soll Steffi Grafs Bruder mehrfach missachtet haben – darunter auch ein Kontaktverbot zu seiner Ex-Frau. Obendrein ließ er mehrere Gerichtstermine platzen. Nachdem seine zweite Ehe in die Brüche gegangen war, stellte Michael im Herbst 2025 sein Haus in Las Vegas zum Verkauf, das ihm Steffi einst geschenkt hatte. Seitdem hat er kein festes Zuhause mehr. Auf Social Media postet er weiterhin regelmäßig Clips aus seinem ungewöhnlichen Alltag.

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Facebook / Michael Graf Michael Graf, Bruder von Tennis-Ikone Steffi Graf

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Imago Steffi Graf mit Bruder Michael beim Benefiz-Schaukampf für Children for Tomorrow in Mannheim 2007

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