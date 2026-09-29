Verstöße: Polizei sucht Steffi Grafs Bruder per Haftbefehl

Michael Graf, der Bruder von Tennislegende Steffi Graf (57), wird derzeit per Haftbefehl gesucht. In Las Vegas fahndet die Justiz nach ihm, wie Bunte berichtet. Ausgangspunkt ist ein Vorfall von Anfang 2026: Damals rückten Einsatzkräfte wegen eines mutmaßlichen Einbruchsversuchs zum Anwesen seiner Ehefrau Christine aus. Vor Ort fanden die Beamten Michael schlafend im Garten. Er soll versucht haben, in das Haus seiner Frau zu gelangen – obwohl gegen ihn bereits seit Heiligabend 2025 ein gerichtlich angeordnetes Kontaktverbot bestand. Auch seine Mutter Heidi Graf hatte bereits eine separate Anordnung gegen ihren Sohn erwirkt. Hintergrund waren Stalkingvorwürfe. Michael soll damit gleich gegen mehrere gerichtliche Vorgaben verstoßen haben. Ob und wo er sich aktuell aufhält, ist nicht bekannt. Die Behörden wollen ihn nun ausfindig machen und dem zuständigen Gericht vorführen.

Nach dem Vorfall auf dem Grundstück seiner Ehefrau wurde Michael festgenommen und wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Schutzanordnung angeklagt. Die Auflagen verpflichten ihn dazu, sowohl zu Christine als auch zu seiner Mutter einen Abstand von mindestens 100 Yards einzuhalten – das entspricht rund 91,5 Metern. Nach seiner damaligen Haftentlassung bekam er zur Sicherheit eine elektronische Fußfessel verpasst, die mit einem speziellen AIR-Mobile-Telefon verbunden war. Das reichte offenbar nicht aus, um die Justiz zu beruhigen. Richterin Melisa De La Garza hat nun eine klare Ansage gemacht: Sollte Michael aufgespürt werden, muss er bis zu einer erneuten Gerichtsanhörung hinter Gittern bleiben. Eine Freilassung gegen Kaution ist ausgeschlossen. Aktuell bleibt der Aufenthaltsort des gesuchten Familienmitglieds jedoch unklar.

Neu sind die juristischen Turbulenzen in der Familie Graf allerdings nicht. Bereits rund vier Jahre zuvor hatte Michael für Schlagzeilen gesorgt: Damals wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er das Auto einer Nachbarin mit einem Hammer demoliert hatte. Im Anschluss an diesen Vorfall folgten schließlich die getrennten Schutzanordnungen zugunsten seiner Ehefrau und seiner Mutter. Während Michael nun wegen der Vorwürfe und des Haftbefehls im Fokus steht, lebt seine Schwester Steffi ihr eigenes Familienleben in den USA. Die ehemalige Nummer eins der Tennis-Weltrangliste ist mit Andre Agassi (56) verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder. Eine Stellungnahme der Sportlerin zu den Vorwürfen gegen ihren Bruder gibt es bislang nicht.

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Imago Steffi Graf mit Bruder Michael beim Benefiz-Schaukampf für Children for Tomorrow in Mannheim 2007

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Imago Michael Graf, Bruder von Steffi Graf

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