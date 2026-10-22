Acht Alben? Liam Gallagher deutet neues Oasis-Album an

Ein kurzer Kommentar auf X reicht aus, um die Oasis-Fangemeinde in Aufruhr zu versetzen: Als ein Nutzer dort in dieser Woche schrieb, die Britpopband habe sieben großartige Alben vorzuweisen, meldete sich Liam Gallagher (54) höchstpersönlich zu Wort. "Acht, einschließlich des neuen, ich meine: Alles Gute zum Geburtstag", antwortete der Sänger auf der Plattform. Damit deutete er erstmals an, dass es ein achtes Studioalbum mit seinem Bruder Noel Gallagher (59) geben könnte. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht. Auch zu möglichen Aufnahmen, neuen Songs oder einem Erscheinungstermin liegen keine Informationen vor. Die Andeutung kommt überraschend, da Liam neuer Musik zuvor noch eine klare Absage erteilt hatte. Und sie lässt noch eine weitere Tür offen: Sollte tatsächlich neues Material entstehen, scheinen auch weitere Oasis-Tourneen über die bereits geplante Konzertreihe im Jahr 2027 hinaus möglich.

Zuletzt hatte Liam die Zukunft von Oasis sogar ausdrücklich mit neuer Musik verknüpft. "Hör zu, wenn mit der Tour alles gut läuft, ist der nächste Schritt wohl, über neue Musik zu sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch einmal auf Tour gehen, wenn wir keine neue Musik haben", schrieb er auf X. Wie überraschend seine jüngste Andeutung ist, zeigt ein Blick auf eine frühere Reaktion: Als ein Fan ihn um ein neues Album bat, antwortete Liam dort noch: "NEIN, ich bin einfach nicht bereit für die Kritik, wenn es sich nicht in der ersten Stunde 100 Millionen Mal verkauft, Mundgeruch und Verstopfung im ganzen Land heilt, die Zeit für Cher zurückdreht und noch irgendeinen anderen Scheiß bewirkt. Lasst uns einfach ein paar Konzerte spielen und glücklich sein, danke." Als Grund nannte er den hohen Erwartungsdruck und den Vergleich mit Klassikern wie "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" oder "Champagne Supernova". Damals scherzte er sogar darüber, dass sich die Band erneut trennen könnte. Das bisher letzte Studioalbum von Oasis, "Dig Out Your Soul", kam 2008 heraus.

Bereits bestätigt ist, dass Oasis 2027 erneut auf Tour gehen werden. Auf dem Plan stehen unter anderem mehrere Shows im Etihad Stadium in Manchester sowie sechs Konzerte in Knebworth. Damit erinnert die Band an ihre Auftritte von 1996 und strebt zugleich einen neuen Rekord für die meisten Konzerte eines Acts auf dem britischen Anwesen an. Auch außerhalb Großbritanniens sind Auftritte geplant: Am 6. Juli soll Oasis in der Münchner Allianz Arena spielen, am 26. Juli folgt ein Konzert im Olympiastadion in Rom. Bei der Ankündigung der Tour war von neuer Musik noch keine Rede gewesen. Die Brüder hatten Oasis 2009 nach einem Streit hinter der Bühne aufgelöst und jahrelang öffentlich gestritten. 2025 fanden die Brüder schließlich wieder zueinander und gingen gemeinsam auf die "Oasis Live '25'"-Tour. Nun könnte ihre Versöhnung erstmals seit fast zwei Jahrzehnten auch in ein neues gemeinsames Studioalbum münden.

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Imago Oasis-Star Liam Gallagher im Juli 2025 in Manchester

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Getty Images Liam Gallagher und Noel Gallagher bei der Oasis Live '25 Tour

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Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008