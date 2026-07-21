Liam Gallagher bestätigt: Oasis geht 2027 noch mal auf Tour

Oasis-Fans können sich freuen: Liam Gallagher (53) hat offiziell bestätigt, dass die Band 2027 wieder live auf der Bühne stehen wird. Der Sänger gab die Neuigkeit im Rahmen einer Q&A-Session mit Fans auf X bekannt. Geplant sind demnach unter anderem eine zwölftägige Residency im Etihad Stadium in Manchester sowie sechs Konzerte in Knebworth – eine Hommage an die legendären Auftritte der Band dort in den 1990er Jahren. Einen Haken hat die Ankündigung allerdings: Mit neuer Musik ist vorerst nicht zu rechnen.

Warum es kein neues Album geben wird, erklärte Liam auf X direkt und humorvoll: "Ich bin einfach nicht bereit für die Kritik, falls es nicht 100 Millionen Kopien in der ersten Stunde verkauft, schlechten Atem und Verstopfung kuriert und die Zeit für Cher zurückdreht. Lasst uns einfach auf ein paar Konzerte gehen und glücklich sein." Ein Fan fragte außerdem, ob der Song "Gas Panic!" in der Setlist auftauchen werde – Liams Antwort war eindeutig: "Natürlich." Auf die Frage, wie neues Oasis-Material klingen würde, machte der Sänger gegenüber Mirror klar, dass er die Band nicht in Richtung elektronischer Musik treiben würde: "Ich würde hoffen, dass es immer noch nach Oasis klingt und wir uns nicht in einen Haufen elektronischer Regenschirme verwandelt haben, die verzweifelt versuchen, mit den Kids mitzuhalten."

Dass Oasis überhaupt wieder gemeinsam auf der Bühne steht, sorgte für Aufsehen: 16 Jahre nach der bitteren Trennung der Brüder gingen Liam und Noel Gallagher (59) zuletzt mit der "Live ’25"-Tour wieder auf die Straße. Die Reunion soll den beiden Schätzungen zufolge einen finanziellen Gewinn von rund 352 Millionen Euro eingebracht haben. Privat scheint sich Liam derweil gut eingerichtet zu haben: Der Musiker zog aus London ins ländliche Cotswolds, wo er mit seiner Verlobten Debbie Gwyther und Hund Buttons in einem weitläufigen Herrenhaus lebt – und nach eigener Aussage von seinen neuen Nachbarn mit Kuchen und Scones verwöhnt wird.

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IMAGO / Avalon.red Liam und Noel Gallagher beim Oasis-Reunion-Konzert 2025

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ActionPress Liam Gallagher, Rock-Musiker

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Instagram / zeb0rah Liam Gallagher und Debbie Gwyther