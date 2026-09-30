Noel & Liam Gallagher klagen wegen geheimer Oasis-Aufnahmen

Noel (59) und Liam Gallagher (54) wollen nun eine Versteigerung bislang unveröffentlichter Oasis-Aufnahmen verhindern und ziehen dafür vor Gericht. Wie die Daily Mail berichtet, leiteten die Brüder am Dienstag beim High Court rechtliche Schritte gegen ihren einstigen Tontechniker Huw Richards, dessen Sohn Owain und das Auktionshaus Littleton Auctions aus Worcestershire ein. Neben den beiden Musikern treten auch die Oasis Partnership, Sony Music und das Label Big Brother Recordings als Kläger auf. Die Sammlung sollte am Samstag unter den Hammer kommen und zwischen 1,2 und 1,6 Millionen Pfund einbringen. Auf den Tonträgern sollen sich Soundchecks, Proben und vor allem ungefilterte Gespräche und Scherze zwischen Noel und Liam aus den Jahren 1994 bis 2001 befinden, als Oasis auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs standen. Besonders brisant: Auch die angeblich einzige existierende Aufnahme des legendären Loch-Lomond-Konzerts von 1996 soll Teil des Konvoluts sein.

Insgesamt umfasst die Sammlung 209 DAT-Tapes, 73 analoge Kassetten und drei MiniDiscs. Huw Richards beansprucht die Aufnahmen für sich, da er die Mitschnitte selbst angefertigt habe und sie sich in seinem Besitz befänden. Die Gallagher-Brüder sehen das allerdings anders und pochen darauf, dass die Rechte am geistigen Eigentum und die Urheberrechte weiterhin bei Oasis liegen. Zuvor soll der ehemalige Tontechniker versucht haben, das Material direkt an Noel und Liam zu verkaufen: "Huw wandte sich an die Gallaghers und bot ihnen das Material an, sie lehnten ab. Jetzt verklagen sie ihn", schilderte ein Insider gegenüber der Daily Mail. "Es gehört ihm. Es fühlt sich ziemlich mies an, ihm das anzutun, während sie mit ihrer Reunion zig Millionen verdienen." Huw selbst hatte die Qualität der Aufnahmen zuvor gelobt. Das Material sei "großartig" und könne praktisch direkt zu einem Livealbum verarbeitet werden. Gleichzeitig stellten die Verkäufer klar, dass mögliche Käufer die Mitschnitte wegen der bestehenden Rechte ohnehin nicht ohne Weiteres kommerziell veröffentlichen dürften.

Für Noel und Liam ist es allerdings nicht das erste Mal, dass sie gegen die unerlaubte Nutzung von Oasis-Material vorgehen. Erst vor wenigen Wochen ließen die Brüder ein prominent besetztes "Wonderwall"-Video von BBC Sport aus dem Netz entfernen, nachdem die notwendigen Nutzungsrechte offenbar nicht eingeholt worden waren. Jetzt steht mit den privaten Aufnahmen ihres ehemaligen Tontechnikers deutlich brisanteres Material im Fokus. Ob die Millionenauktion nun wie geplant stattfinden kann, bleibt also fraglich. Auktionshauschef Ben Homer bestätigte gegenüber der Daily Mail: "Das Oasis-Lager weiß von der Auktion und hat Bedenken geäußert, was angesichts des Umfangs und der Bedeutung des Materials vollkommen verständlich ist." Littleton Auctions halte sich dennoch an die vorgeschriebenen rechtlichen Verfahren.

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Getty Images Noel und Liam Gallagher

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Getty Images Liam Gallagher und Noel Gallagher bei der Oasis Live '25 Tour

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Getty Images Oasis im Juli 2025 in Cardiff

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