Noel Gallagher fiel beim Vorsingen für diese Kultband durch

Noel Gallagher (59) wollte schon vor seinem großen Durchbruch mit Oasis als Frontmann auf der Bühne stehen, doch daraus wurde zunächst nichts. Als Steve Holt seinen Posten als Sänger der Band Inspiral Carpets räumte, meldete sich der damals noch komplett unbekannte Musiker als Erster für die Nachfolge. Im Dezember 1988 trat er sogar zum Vorsingen an. Die Gruppe aus Manchester kannte er zu diesem Zeitpunkt schon gut, denn er hatte ihre Konzerte als begeisterter Fan besucht. Den Job am Mikrofon bekam er trotz allem nicht. "Aber wir fanden nicht, dass seine Stimme zu dem passte, was wir wollten. So wie wir es sahen, brauchten wir jemanden mit einer großen Stimme", erinnerte sich Bandmitglied Clint Boon kürzlich im Gespräch mit Mirror. Ganz verabschieden mussten sich die Musiker von Noel jedoch nicht: Sie stellten ihn für die nächsten vier Jahre als Roadie, PA und Mädchen für alles ein. Für den späteren Rockstar war das ein ungewöhnlicher Weg zum späteren Weltruhm.

In dieser Zeit wurde Noel laut Clint zu einem sehr wichtigen Teil der Crew. "Er hatte einen brillanten Sinn für Humor, war uns gegenüber sehr loyal und ein großartiger Teil des Teams", schwärmte der Künstler. Ab und zu übernahm der Roadie sogar Aufgaben, die eigentlich nur den Bandmitgliedern vorbehalten waren. So gab er sich bei Werbeinterviews mit japanischen Medien einmal als Clint aus, während dieser noch zu Hause im Bett lag und sich ausruhte. Ein anderes Mal schwänzten die Musiker ein Gespräch mit einer Fanzine-Autorin und zogen lieber in ein Pub. Noel sprang direkt ein und gab damit laut Clint das weltweit erste Interview mit Noel Gallagher. Auch hinter den Kulissen sorgte er für einige kuriose Szenen: Als TV-Star John Craven die Garderobe der Band besuchte, soll Noel ihm einen frisch angezündeten Joint angeboten haben. Der Fernsehmoderator habe allerdings höflich abgelehnt. Nach Clints Worten zählt Noel die Jahre mit Inspiral Carpets bis dato zu seinen liebsten beruflichen Phasen. Der Grund dafür sei vermutlich auch, dass zu dem damaligen Zeitpunkt noch kein großer Erfolgsdruck auf ihm lastete.

Bis heute stehen Clint und Noel in Kontakt. Der Ruhm habe den erfolgreichen Musiker charakterlich kaum verändert, betonte Clint gegenüber Mirror: "Er hat mehr Geld auf der Bank, aber er ist derselbe Kerl. Immer noch ein frecher Schlingel – nur ein sehr reicher!" Auch Noels jüngeren Bruder Liam Gallagher (54) lernte Clint damals besser kennen. Im Vergleich zu Noel sei dieser anfangs jedoch eher ruhig und zurückhaltend gewesen. Erst nach dem Plattenvertrag mit Creation Records habe er sich zum charismatischen Frontmann von Oasis entwickelt, den die Welt heute kennt. Beim Bandnamen bewies Clint aber kein gutes Gespür. Als Noel ihm davon berichtete, lautete seine Antwort: "Das ist ein beschissener Name, Noel." Außerdem sagte er voraus: "Mit dem Namen kommt ihr nirgendwohin." Mit einer Wiedervereinigung der Brüder hatte er dagegen schon seit einigen Jahren gerechnet, solange ihre Mutter Peggy noch lebt. Als das Comeback dann tatsächlich kam, war er laut eigener Aussage trotzdem genauso begeistert wie alle anderen Fans auch.

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Getty Images Noel Gallagher mit dem Preis "Songwriter of the Year" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Getty Images Andy Bell, Noel Gallagher und Gem Archer von Oasis bei den Brit Awards 2007

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