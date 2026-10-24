Für Eric Dane war Oasis-Reunion bei ALS-Kampf kleines Wunder

Im Oktober 2025 reiste Eric Dane (†53) gemeinsam mit seinen engsten Freunden nach Tokio, während er gegen die fortschreitende Nervenerkrankung ALS kämpfte. Er wollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Oasis nach der Wiedervereinigung noch einmal live zu erleben und daraus neue Zuversicht zu schöpfen, wie Female First berichtet. Besonders berührte ihn, dass Liam (54) und Noel Gallagher (59) nach Jahren der Entfremdung wieder Seite an Seite auf der Bühne standen. Die Brüder umarmten sich mehrfach und grinsten sich vor den Songs gegenseitig an. In seinen Memoiren "My Book of Days: A Memoir in Moments", die er noch vor seinem Tod verfasst hatte, beschrieb Eric diesen Abend als kleines Wunder. "Oasis, die Band, rettet mich nicht, aber sie bewegt mich und gibt mir neuen Mut", heißt es in einem Auszug, den das Magazin People veröffentlichte.

Dass Liam und Noel Gallagher ihren jahrelangen Streit beilegen konnten, berührte Eric Dane tief. Ihre Versöhnung zeigte ihm, dass auch Dinge, die aussichtslos erscheinen, noch eine positive Wendung nehmen können. "Wenn wir das in Ordnung bringen können, könnt ihr alles in Ordnung bringen. Wunder können geschehen", formulierte er es in dem Buchauszug, den das Magazin People abdruckte. Zugleich sprach Eric offen darüber, wie schwer es ihm angesichts des fortschreitenden Krankheitsverlaufs fiel, selbst noch auf ein Wunder zu hoffen. "Was Wunder angeht, fühle ich mich ausgeschöpft. Ich habe meine alle aufgebraucht. Ich bin bei Leben Nummer 15, aber ich sehe Leben Nummer 16 nicht in den Startlöchern warten", schrieb er. Und weiter: "Es ist schwer, auf das Unmögliche zu hoffen, während man auf das Unvermeidliche wartet." Sein Fazit zu dem Konzertabend fiel dennoch versöhnlich aus: "Wenigstens habe ich noch erlebt, wie Oasis in Tokio wieder zusammengespielt haben. Ich werde es ein kleines Wunder nennen, das miterlebt zu haben."

Die ersten beunruhigenden Anzeichen seiner Krankheit hatte Eric bereits im Januar 2024 bemerkt. Beim Sushiessen mit seinen Töchtern Billie und Georgia kribbelte seine rechte Hand zunächst, wurde dann taub – und schließlich konnte er die Essstäbchen nicht mehr greifen. Die ALS-Diagnose erhielt der Grey's Anatomy-Star im April 2025, öffentlich machte er sie rund zehn Monate vor seinem Tod. Am 19. Februar 2026 starb der Schauspieler im Alter von 53 Jahren in Los Angeles an den Folgen der Erkrankung. In seinen letzten Tagen war Eric von den Menschen umgeben, die ihm am nächsten standen: seinen engsten Freunden, seiner Ehefrau Rebecca Gayheart (55) und den gemeinsamen Töchtern Billie und Georgia. Seine beiden Kinder waren für den zweifachen Vater stets das Wichtigste in seinem Leben.

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Imago Eric Dane bei der Premiere von "Countdown", Juni 2025

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Getty Images Liam Gallagher und Noel Gallagher bei der Oasis Live '25 Tour

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Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane in Los Angeles, Juni 2017