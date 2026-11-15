Diese sechs Musikstars fehlen bei der Hall-of-Fame-Gala

Im Peacock Theater in Los Angeles steigt die diesjährige Aufnahmefeier der Rock and Roll Hall of Fame. Doch ausgerechnet einige der größten Namen werden bei dem feierlichen Event fehlen. Liam Gallagher (54) und Noel Gallagher (59) von Oasis, Sade Adu, Iron-Maiden-Frontmann Bruce Dickinson (68) sowie Gillian Gilbert und Stephen Morris von Joy Division/New Order sollen nicht persönlich an der Zeremonie teilnehmen, obwohl sie dort geehrt werden. Wie die Associated Press berichtet, stehen hinter den Absagen unter anderem Terminkonflikte und gesundheitliche Bedenken. Welcher konkrete Grund jeweils für welchen der sechs Musiker gilt, geht aus den Angaben jedoch nicht hervor. Einige der Geehrten hätten sich demnach bewusst gegen eine Teilnahme entschieden, während andere nicht nach Los Angeles reisen könnten. Die Gala, bei der zahlreiche große Namen der diesjährigen Hall-of-Fame-Klasse gewürdigt werden, muss damit auf mehrere ihrer prominentesten Gäste verzichten.

In der Kategorie der Performer finden in diesem Jahr insgesamt acht Acts ihren Platz in der Ruhmeshalle. Neben Oasis, Sade, Iron Maiden und Joy Division/New Order ziehen auch Phil Collins (75), Billy Idol (70) und der Wu-Tang Clan in die berühmte Ruhmeshalle ein. Posthum geehrt wird zudem der verstorbene Soulsänger Luther Vandross. Obwohl bei vier dieser Ehrungen wichtige Bandmitglieder oder Frontleute fehlen, werden die jeweiligen Acts bei der Veranstaltung dennoch offiziell ausgezeichnet. Besonders deutlich fällt die Lücke bei Oasis aus: Mit Liam und Noel bleiben beide Brüder der Aufnahmefeier fern. Bei Sade fehlt mit Sade Adu ebenfalls das bekannteste Gesicht der Band. Joy Division/New Order muss derweil ohne Gillian und Stephen auskommen, während Iron Maiden nicht von Frontmann Bruce vertreten wird. Ob und in welcher Form andere Mitglieder dieser Gruppen im Peacock Theater dabei sein werden, ist bislang nicht näher angegeben.

Wer die Gala verfolgen möchte, muss sich noch etwas gedulden: Die Zeremonie wird in diesem Jahr nicht live im Fernsehen gezeigt. ABC strahlt erst am 8. Dezember 2026 eine aufgezeichnete Fassung der Hall-of-Fame-Gala aus. Bereits einen Tag später, am 9. Dezember, soll die Aufzeichnung dann auch bei Disney+ abrufbar sein. Zuschauer bekommen die Ehrungen somit erst einige Wochen nach der eigentlichen Veranstaltung zu sehen.Besonders bemerkenswert ist die Ehrung für Oasis, die als Band gemeinsam in die Hall of Fame aufgenommen wird. Liam und Noel hatten sich nach der Auflösung der Gruppe im Jahr 2009 jahrelang öffentlich bekriegt, ehe sie 2025 für eine große Reunion-Tour wieder gemeinsam auf der Bühne standen. Ebenso wird Sade in die Ruhmeshalle aufgenommen, ohne dass Frontfrau Sade Adu die Auszeichnung persönlich im Peacock Theater entgegennimmt. Die diesjährige Zeremonie muss damit auf mehrere der zentralen Geehrten verzichten.

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IMAGO / Avalon.red Liam und Noel Gallagher beim Oasis-Reunion-Konzert 2025

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Getty Images Bruce Dickinson im April 2019

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