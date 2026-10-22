"Beverly Hills, 90210"-Star Michael Kearns (76) ist tot

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt: Der Schauspieler Michael Kearns ist Anfang Oktober 2026 im Alter von 76 Jahren gestorben. Seinen Tod gab das Celebration Theatre in Los Angeles am 6. Oktober offiziell bekannt, bevor die Meldung am 22. Oktober via Popculture publik wurde. Bei einem breiten Publikum prägte sich Michael unter anderem durch seine Rolle in der Kultserie Beverly Hills, 90210 ein. Historische Bedeutung erlangte er jedoch bereits Anfang der Neunzigerjahre, als er seine HIV-Diagnose an die Öffentlichkeit trug. Er galt damit als erster offen schwuler Hollywood-Schauspieler, der öffentlich bekannt gab, HIV-positiv zu sein. Über Jahrzehnte hinweg engagierte sich der Künstler unermüdlich im Kampf gegen HIV und AIDS, sowohl mit seiner eindringlichen Theaterarbeit als auch in der gesellschaftlichen Aufklärung. Dem Theaterhaus, das nun Abschied nahm, blieb er zeitlebens eng verbunden: In den 1980er-Jahren gehörte er zu dessen ersten künstlerischen Leitern. In seinem Nachruf würdigte das Haus das langjährige kulturelle und gesellschaftliche Vermächtnis des Schauspielers.

Einen zutiefst bewegenden Einblick in die letzten Tage des Künstlers gewährte sein Freund Roland Palencia auf Facebook. Demnach habe Michael ihn kurz zuvor zu sich gebeten, da er sich unwohl fühlte und vor dem Eintreffen der Rettungskräfte Unterstützung beim Packen benötigte. Roland kümmerte sich in diesem Zuge auch um die Versorgung und Verpflegung der beiden Katzen des Schauspielers. In den vorangegangenen drei Monaten habe sich Michaels Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert, sodass er mehr als fünfmal in der Notaufnahme behandelt werden musste. Zu seinen letzten bitteren Worten gehörte der Satz: "Ich weiß nicht, ob ich das noch weitermachen will." Nach der Einlieferung in eine nahe gelegene Klinik bedankte sich der Mime noch per SMS bei seinem Begleiter, bevor sein Lebenslicht rund 24 Stunden später erlosch. In seinen Abschiedsworten erinnerte Roland an die faszinierende Ausstrahlung seines Weggefährten: "Für ihn war nichts im Leben klein genug; alles hatte eine übergroße Bedeutung." Michael hinterlässt eine Tochter.

Über seinen HIV-Status sprach Michael erstmals öffentlich mit der damaligen NBC-Korrespondentin Faith Daniels, woraufhin er die Diagnose wenig später auch in einem aufsehenerregenden Interview mit Entertainment Tonight thematisierte. Vor wie auch nach seinem Coming-out führte er Regie bei den wegweisenden Artists-Confronting-AIDS-Produktionen "AIDS/US", "AIDS/US II" sowie "AIDS/US/TEENS" und trat jeweils als Koproduzent in Erscheinung. Für seinen außerordentlichen Einsatz im weltweiten Kampf gegen die Krankheit erhielt er 2009 den STAGE Producers Award, ehe ihn das Celebration Theatre zusätzlich mit dem Chuck Rowland Pioneer Award auszeichnete. Neben seinen Erfolgen auf den Brettern, die die Welt bedeuten, glänzte Michael im Fernsehen in Serienklassikern wie "Cheers", "Ein Colt für alle Fälle", "Mord ist ihr Hobby", "Zeit der Sehnsucht", "Unter der Sonne Kaliforniens" und "Alles Okay, Corky?".

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Getty Images Michael Kearns bei der GLAAD-Veranstaltung "25 Years of LGBT Images in the Media" in Los Angeles

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Getty Images Michael Kearns bei der GLAAD-Veranstaltung zu 25 Jahren LGBT-Darstellung in den Medien in Los Angeles

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Getty Images Michael Kearns bei der GLAAD-Veranstaltung "25 Years of LGBT Images in the Media" in Los Angeles