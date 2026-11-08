Tori Spelling und Brian Austin Green wagen Thriller-Comeback

Tori Spelling (53) und Brian Austin Green (53) stehen endlich wieder gemeinsam vor der Kamera. Die früheren Beverly Hills, 90210-Stars wagen laut The Hollywood Reporter ein eher ungewöhnliches Comeback: Sie wirken zum ersten Mal in einer fiktionalen Mikroserie mit, die eigens im Hochformat gedreht wurde. Diese Art von Produktion ist speziell darauf ausgelegt, auf dem Smartphone angeschaut zu werden. Wie das verantwortliche Studio vertTV bekannt gab, entsteht das Projekt derzeit in Los Angeles. Die Dreharbeiten sollen bereits kurz vor dem Abschluss stehen. Über die Handlung des Thrillers ist bislang allerdings wenig bekannt. Fest steht nur, dass neben dem vertrauten Duo noch ein weiteres bekanntes Gesicht aus dem Serienklassiker auftaucht: ihre ehemalige Kollegin Carol Potter.

Hinter vertTV steckt ein junges Studio aus Los Angeles, das sich auf kurze, prominent besetzte Serien im Vertikalformat spezialisiert hat. Die Produktionen werden über eine eigene App angeboten, die sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar ist. Gegründet wurde das Unternehmen im Juli 2026 von den Hollywoodveteranen Jeffrey Schenck, Barry Barnholtz und Peter Sullivan. Das Team bringt bereits reichlich Erfahrung mit: Die Produzenten verantworteten zuvor mehr als 200 TV-Filme für Lifetime und Hallmark. Zum bisherigen Programm zählen "Lone Star Hearts" mit Cindy Busby und Josh Henderson (45) sowie die Romanze "Finding Hope", in der Jodie Sweetin (44), John Brotherton (46) und Marla Sokoloff (45) zu sehen sind. Außerdem gehört die Komödie "Chonda" mit Chonda Pierce und Regan Burns zum Angebot. Von vielen anderen Produktionen im boomenden Markt grenzt sich vertTV klar ab: Die Serien entstehen mit echten Schauspielern an realen Sets und ohne generative KI.

Tori und Brian wurden in den Neunzigern als Donna Martin und David Silver in "Beverly Hills, 90210" weltweit bekannt. In der Originalserie, die von 1990 bis 2000 lief, waren ihre Figuren ein Liebespaar. Mit dem neuen Thrillerprojekt kommt das vertraute Bildschirmduo nun erneut zusammen. Auch Carol sorgt für ein weiteres Wiedersehen. Die Schauspielerin verkörperte in der Kultserie damals Cindy Walsh, die Mutter der Zwillinge Brenda und Brandon Walsh. Die beiden Geschwister wurden von Shannen Doherty (†53) und Jason Priestley (57) gespielt. Damit stehen für die neue Mikroserie gleich drei Darsteller aus dem früheren Ensemble gemeinsam vor der Kamera.

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Getty Images Tori Spelling und Brian Austin Green bei der 93. Hollywood Christmas Parade am 30. November 2025

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Imago Cast von "Beverly Hills, 90210", 1993

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