"Beverly Hills, 90210"-Star Kimmarie Johnson (†50) ist tot

Kimmarie Johnson ist tot. Die Schauspielerin, die vielen Fans aus der Kultserie Beverly Hills, 90210 bekannt ist, starb am Mittwochnachmittag im Cedars-Sinai Hospital in Los Angeles. Sie wurde nur 50 Jahre alt. Ihre Nichte Rhonda Scott sprach gegenüber TMZ über die Umstände ihres Todes. Demnach hatte Kimmarie am 27. Oktober in ihrem Zuhause in Los Angeles Herzprobleme erlitten. Sie sei sofort in eine Klinik gebracht worden. Dort stellten die Ärzte bei ihr ein Herzaneurysma fest, eine krankhafte Ausweitung der Herzwand. Etwas mehr als eine Woche später hörte ihr Herz am Mittwoch auf zu schlagen. Wie ihre Nichte dem Portal weiter erzählte, sei Kimmarie friedlich gestorben. Wie es zu den Komplikationen kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Auch zu einer möglichen Trauerfeier wurden zunächst keine Einzelheiten öffentlich gemacht.

Ihre Karriere vor der Kamera begann Kimmarie im Jahr 1998. Damals ergatterte sie in einer Folge von "Beverly Hills, 90210" die Rolle der Jane. Die Serie lief zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Jahren erfolgreich im Fernsehen und war bis zum Jahr 2000 auf Sendung. Nach dem Kultformat folgten weitere TV-Auftritte. So war die Schauspielerin später in der Serie "V.I.P." zu sehen. Dort stand Kimmarie an der Seite von Pamela Anderson (59) vor der Kamera, die in der Actionserie die Hauptrolle übernahm. Im Jahr 2000 schaffte sie es schließlich auf die große Leinwand. In der Komödie "Ey Mann, wo is' mein Auto?" spielte Kimmarie die Rolle der "Jumpsuit Chick". Zum Cast des Films gehörten unter anderem Ashton Kutcher (48) und Jennifer Garner (54). In dem Streifen machen sich zwei Freunde nach einer durchzechten Nacht auf die Suche nach ihrem verschwundenen Auto.

Abseits ihrer bekannteren Auftritte in Hollywood war die Schauspielerin außerdem in zahlreichen Independent- und Arthouseproduktionen zu sehen. In diesem Bereich sammelte sie im Laufe ihrer Karriere zahlreiche Rollen. Zu ihrer Filmografie zählen unter anderem die Projekte "Break A Leg", "Gang Warz" und "Spanish Fly". Zudem stand Kimmarie für die Filme "Shadow Fury" und "The Summer of Massacre" vor der Kamera. Die Bandbreite ihrer Arbeiten reichte von Komödien über Krimistoffe bis hin zu Horror. Vor wenigen Tagen wurde auch der Tod einer ihrer Beverly-Hills-Kollegen bekannt: Michael Kearns (76) verstarb mit 76 Jahren.

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Getty Images Kimmarie Johnson bei den 6. Television Academy Honors am 9. Mai 2013 im Beverly Hills Hotel

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Getty Images Kimmarie Johnson bei den 6. Television Academy Honors am 9. Mai 2013 im Beverly Hills Hotel

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