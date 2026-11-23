Palmen, Luxusvillen und Cabrios: Mit Beverly Hills, 90210 wurde die Stadt ab 1990 zum Sehnsuchtsort einer ganzen Generation. Mehr als 35 Jahre nach dem US-Start der Kultserie hat Hollywood-Reporterin Silke Burmeister nun für Joyn untersucht, wie viel von der glamourösen Fernsehwelt der Realität entspricht. Die Journalistin lebt seit vielen Jahren in Los Angeles, nur wenige Meilen von Beverly Hills entfernt. Ihr Fazit fällt gemischt aus: Teure Villen, gepflegte Vorgärten, Luxusautos, edle Boutiquen am Rodeo Drive und Begegnungen mit Stars gibt es dort tatsächlich. Im Alltag wirkt das Viertel jedoch deutlich ruhiger, älter und weniger spektakulär als auf dem Bildschirm. Einiges wurde zudem stark überzeichnet oder schlicht ausgeblendet. Gedreht wurde ohnehin häufig an anderen Orten: Die West Beverly High war die Torrance High School, das Walsh-Haus steht in Altadena und Kellys und Donnas Strandhaus in Hermosa Beach.

Das echte Beverly Hills besteht keineswegs nur aus abgeschirmten Anwesen, sondern auch aus Apartmenthäusern und gewöhnlichen Wohnblocks. Rund ein Viertel der Einwohner ist mindestens 65 Jahre alt, nur etwa 16 Prozent sind unter 18. Neben Filmschaffenden leben dort auch Ärzte, Anwälte und Immobilienprofis. Touristen in offenen Sightseeing-Bussen bekommt man allerdings deutlich häufiger zu Gesicht als berühmte Schauspieler. Valet Parking gibt es vor allem vor Restaurants, Hotels und Luxusgeschäften – und das kostet schnell 18 Euro oder mehr. An der echten Beverly Hills High gab es laut einer Befragung der Los Angeles Times aus dem Jahr 1991 keinen solchen Service, obwohl dort durchaus BMWs, Porsches und Jeeps parkten. Den Schönheitskult mit Med Spas, Pilates und zahlreichen Schönheitschirurgen bildete die Serie hingegen recht treffend ab. Echte Schüler kritisierten 1991 allerdings, dass sie zu oberflächlich, makellos und wenig divers dargestellt würden. Auch Jennie Garth, die Kelly Taylor spielte, beschreibt in "I Choose Me: Chasing Joy, Finding Purpose, and Embracing Reinvention", dass ihre Rolle ihr Körperbild negativ verändert hat.

Die Reporterin berichtet, dass sie bei einem Friseurbesuch einmal ausgerechnet neben Jennie (54) saß. Ihr zufolge trifft man Stars auch auf Bauernmärkten, in Cafés oder beim Einkaufen, oft in UGG-Boots, mit großer Sonnenbrille und im Schlabberlook. Trotz des ganzen Glamours griff "Beverly Hills, 90210" auch glaubwürdige Probleme auf. Dylan McKay hatte ein schwieriges Familienleben und kämpfte mit Sucht, Kelly verbarg hinter ihrer Beliebtheit große Verletzlichkeit und David Silver war abhängig von Crystal Meth. Themen wie erste Liebe, Gruppendruck, Essstörungen und Einsamkeit machten die Figuren nahbar – denn auch hinter Pools und Palmen war ihr Leben nicht perfekt.

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ActionPress Der Cast von "Beverly Hills, 90210"

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Everett Collection, Inc. Die Schauspieler von "Beverly Hills 90210"

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