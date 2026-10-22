Caroline Flacks Bruder litt bis zuletzt unter ihrem Tod

Rund vier Monate nach Paul Flacks Tod sind weitere Einzelheiten bekannt geworden. Bei einer gerichtlichen Untersuchung am heutigen Donnerstag wurde bestätigt, dass der Bruder der verstorbenen Moderatorin Caroline Flack (†40) im Juni im Alter von 55 Jahren durch Suizid starb. Seine langjährige Partnerin Joanna Millington hatte ihn am Abend des 21. Juni 2026 im Garten ihres gemeinsamen Zuhauses in Norwich leblos gefunden. Polizei und Rettungskräfte kamen zum Einsatz, im Krankenhaus wurde er jedoch kurz nach seiner Einlieferung für tot erklärt. Joanna, mit der Paul zwei Kinder hatte, berichtete bei der Anhörung, wie schwer ihn der Suizid seiner Schwester im Jahr 2020 getroffen hatte. "Ich glaube nicht, dass Paul sich davon jemals wirklich erholt hat", erklärte sie laut Express in ihrer Aussage. Der Verlust habe ihn demnach über Jahre hinweg begleitet.

Die zuständige Gerichtsmedizinerin Johanna Thompson erläuterte, dass Paul in den vergangenen Jahren nach mehreren einschneidenden Erlebnissen unter einer gedrückten Stimmung gelitten habe. Neben dem Verlust seiner Schwester habe ihn auch der Tod seines Vaters Ian belastet, der an Demenz erkrankt war und im November 2025 starb. Joanna habe ihren Partner danach dazu ermutigen wollen, psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Den verlesenen Unterlagen zufolge stand Paul zum Zeitpunkt seines Todes zudem stark unter Alkoholeinfluss: In seinem Blut wurden 296 Milligramm Alkohol pro 100 Milliliter festgestellt – das entspricht etwa dem Vierfachen der in England geltenden Alkoholgrenze für Autofahrer. Eine Nachbarin hatte den Notruf gewählt, nachdem sie gegen 22:30 Uhr Schreie aus dem Garten gehört hatte. Angehörige waren bei der Anhörung nicht anwesend, laut der Gerichtsmedizinerin jedoch über die vorgetragenen Beweise informiert.

Paul arbeitete als selbstständiger Grafikdesigner. Seine Partnerin erklärte bei der Untersuchung, dass ihm auch der Niedergang seiner Branche zu schaffen gemacht habe. "Ich glaube, dass dies zu seiner Traurigkeit beigetragen haben könnte, da er nichts anderes gemacht hatte", sagte Joanna in ihrer Aussage. Seine jüngere Schwester Caroline Flack war insbesondere als Moderatorin der Kuppelshow Love Island einem Millionenpublikum bekannt. Sie starb am 15. Februar 2020 im Alter von 40 Jahren durch Suizid. Hinweis: Wenn du selbst Suizidgedanken hast oder jemanden kennst, dem es so geht, wende dich bitte an die Telefonseelsorge. Sie ist rund um die Uhr kostenlos unter den Nummern 0800 1110111 und 0800 1110222 erreichbar, auch eine Beratung per Chat und E-Mail ist möglich. In Großbritannien und Irland sind die Samaritans unter der Nummer 116 123 ebenfalls jederzeit kostenfrei erreichbar.

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Instagram / carolineflack Caroline Flack mit ihrem Bruder Paul, 2017

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IMAGO / E-PRESS PHOTO.com Caroline Flack, Dezember 2017

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