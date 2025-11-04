Dann startet die zweiteilige Doku über Caroline Flack (†40)

Hulu bringt gemeinsam mit Disney+ eine neue Dokumentationsreihe über Caroline Flack (†40) heraus – und das schon kommende Woche. Am 10. November 2025 feiert die zweiteilige Doku "Caroline Flack: Search for the Truth" Premiere, in den USA komplett auf Hulu, international bei Disney+. Im Zentrum steht die Frage, was in den letzten Monaten vor dem Tod der früheren Love Island UK-Moderatorin geschah. Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht ihrer Mutter Christine Flack, die mit engen Freunden und Familienmitgliedern spricht und Antworten sucht.

Die Produktion liegt in den Händen von Curious Films, die bereits die BBC-Doku "Caroline Flack: Her Life and Death" von 2021 umgesetzt haben. Regisseur Christian Collerton führt durch die emotional aufgeladene Erzählung, während Dov Freedman, Charlie Russell und Jessie Versluys als Executive Producer tätig sind. Die Doku wirft einen sensiblen Blick auf die erschreckenden Folgen öffentlicher Vorverurteilung, mediale Verantwortung und institutionelles Versagen. Besonders wird auf die Hetzjagd eingegangen, die nach Carolines Verhaftung 2019 einsetzte und sie unermüdlichen Anfeindungen sowie psychischem Druck aussetzte.

Caroline war eine der bekanntesten Moderatorinnen Großbritanniens und hatte sich durch Formate wie X Factor und "Love Island UK" einen Namen gemacht. Doch ihr Leben geriet 2019 zunehmend in die Schlagzeilen, als sie nach einem Streit mit ihrem damaligen Partner verhaftet wurde. Freunde und Familie beschrieben Caroline jedoch stets als warmherzig und zugänglich. In der Doku soll nicht nur die Tragödie beleuchtet werden, sondern auch der Mensch hinter dem Medienphänomen in den Vordergrund rücken.

IMAGO / Landmark Media Caroline Flack, ehemalige Moderatorin

IMAGO / i Images Caroline Flack, Dezember 2019

