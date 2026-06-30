Caroline Flacks (†40) Bruder Paul wurde leblos aufgefunden

Für die Familie von Caroline Flack (†40) gibt es erneut eine erschütternde Nachricht: Paul Flack, der Bruder der 2020 verstorbenen britischen Moderatorin, ist tot. Wie Daily Mail berichtet, wurde der 55-Jährige am 21. Juni in seinem Zuhause in Norwich leblos aufgefunden. Trotz aller Bemühungen der Ärzte starb er drei Tage später im Norfolk and Norwich Hospital – nur wenige Tage nach seinem 55. Geburtstag. Laut einer vorläufigen Obduktion lautet die Todesursache Herzstillstand infolge von Suizid. Die Umstände seines Todes werden nun von einer Gerichtsmedizinerin untersucht.

Am Montag wurde beim Norfolk Coroner's Court eine Untersuchung zu Pauls Tod eröffnet. Richterin Yvonne Blake erklärte, dass weitere Ermittlungen notwendig seien, bevor die genauen Umstände seines Todes abschließend geklärt werden könnten. Bei der Eröffnung der Untersuchung wurden noch keine Details zu den Ereignissen gehört, die dazu führten, dass er in seinem Zuhause aufgefunden wurde. Paul hinterlässt seinen Partner und die beiden gemeinsamen Kinder. Sein letzter Instagram-Post war ein Bild mit seiner Schwester Caroline, versehen mit den Worten: "Dies wird mein letzter Beitrag hier sein. Mögen jene, die Bescheid wissen, für die Ewigkeit Scham fühlen. Ich liebe dich, Caroline."

Paul und Caroline standen sich sehr nah. In der Dokumentation "Caroline Flack: Her Life and Death" aus dem Jahr 2021 sagte Paul, dass seine Schwester das Erste sei, woran er morgens nach dem Aufwachen denke. Caroline war am 15. Februar 2020 gestorben, nachdem gegen sie ein Angriffs-Strafverfahren eingeleitet worden war, obwohl ihr damaliger Freund Lewis Burton (34) keine Anzeige gegen sie erstattet hatte. Die britische Moderatorin war als Gastgeberin von Sendungen wie Love Island oder The X Factor zu einer der bekanntesten Fernsehgesichter Großbritanniens geworden und hatte auch auf der Bühne, etwa im Musical "Chicago", und als Gewinnerin von Strictly Come Dancing Erfolge gefeiert.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / carolineflack Caroline Flack mit ihrem Bruder Paul, 2017

IMAGO / i Images Caroline Flack, Dezember 2019