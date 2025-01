Disney+ bestätigt neue Doku über Caroline Flack (†40)

Disney+ hat bestätigt, dass aktuell eine neue Dokumentation über das Leben und die tragischen letzten Monate der britischen Moderatorin Caroline Flack (✝40) produziert wird. Im Mittelpunkt des Films soll ihre Mutter Christine Flack stehen, die Antworten auf offene Fragen rund um die Ereignisse sucht, die zum Suizid ihrer Tochter im Februar 2020 führten. Caroline, bekannt als Moderatorin von beliebten Shows wie Love Island und X Factor, nahm sich im Alter von 40 Jahren das Leben. Vorausgegangen war eine Anklage wegen eines Streits mit ihrem damaligen Freund Lewis Burton (32), der sie beschuldigt hatte, ihm im Schlaf eine Schädelbasisfraktur zugefügt zu haben. Die Dokumentation soll nun erstmals persönliche Aussagen von Carolines engsten Vertrauten beinhalten und noch in diesem Jahr auf Disney+ erscheinen.

Hinter dem Film steht die Produktionsfirma Curious Films, die bereits 2021 die Dokumentation "Caroline Flack: Her Life and Death" realisierte. Mutter Christine erklärte laut Disney, dass sie mit diesem neuen Projekt hoffe, mehr Klarheit über die letzten Monate im Leben ihrer Tochter zu gewinnen und allen, die Caroline liebten, ein besseres Verständnis der schrecklichen Ereignisse zu ermöglichen. Neben der Aufarbeitung der schwierigen Zeit vor ihrem Tod wird der Dokumentarfilm jedoch auch Carolines Karriere feiern, die 2014 mit ihrem Sieg bei der BBC-Tanzshow Strictly Come Dancing einen Höhepunkt erreichte.

Caroline, die in London geboren wurde und 2009 kurze Zeit mit Prinz Harry (40) angebandelt hatte, erlebte eine bewegte Karriere und ein turbulentes Privatleben, das häufig im Fokus der Boulevardpresse stand. So löste ihr früher Tod auch eine Debatte über den Umgang der Medien mit prominenten Persönlichkeiten aus. Christine bleibt bis heute unermüdlich in ihrem Bestreben, das Andenken an Caroline zu ehren und der Öffentlichkeit ein umfassenderes Bild ihrer Tochter zu vermitteln.

Getty Images Caroline Flack im Dezember 2019

ITV/REX/Shutterstock, Action Press Caroline Flack, Moderatorin bei "Love Island"