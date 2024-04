Nach Tod: Caroline Flack besucht Olly Murs in seinen Träumen

Auch nach ihrem Tod haben Caroline Flack (✝40) und Olly Murs (39) noch immer eine besondere Verbindung. Die Love Island-Moderatorin wurde im Februar 2020 tot aufgefunden. Für ihren Kumpel war die Zeit nach ihrem Ableben sehr schwer – auch heute hadert er noch damit. Gegenüber The Big Issue spricht Olly nun über seine Beziehung zu ihr. "Ich würde so gerne noch einmal mit ihr sprechen. Sie war ein großer Teil meines Lebens und meiner Karriere. Sie war eine besondere Person, eine besondere Freundin", erklärt er offen.

Manchmal bekomme er aber noch die Chance, sich mit ihr zu unterhalten. "Wir hatten eine besondere Beziehung zueinander, sie war wunderbar. Es ist verrückt, weil manche Menschen sagen, dass sie dich in deinen Träumen besuchen. Caz tut das tatsächlich regelmäßig", verrät der Musiker und fügt hinzu: "Es ist wundervoll, wenn dich Leute in deinen Träumen besuchen, die bereits gestorben sind. Seit Caroline tot ist, hatte ich einige solcher Momente." Für ihn sei das eine tolle Erfahrung. "Es sind sehr surreale Momente, aber es ist schön, wenn es passiert. Ich freue mich, wenn ich sie wiedersehen und mit ihr plaudern kann", erklärt er weiter.

Im August des vergangenen Jahres erinnerte sich der Sänger in der Show "Shopping with Keith Lennon" an seine Co-Moderatorin zurück. Damals gestand er, dass er ihren Tod noch immer nicht verarbeitet habe: "Caroline war eine fantastische Moderatorin und jemand, der einfach ein Naturtalent im Fernsehen war, oder? Ich kann immer noch nicht akzeptieren, dass sie nicht mehr hier ist."

Getty Images Olly Murs, Sänger

Getty Images Olly Murs und Caroline Flack im Jahr 2014

