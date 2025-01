Freunde von Caroline Flack (†40) haben Angst vor neuer Doku

Caroline Flacks (✝40) tragischer Tod im Februar 2020 erschütterte nicht nur ihre Familie, sondern auch einen großen Freundeskreis, der sich seither bemüht, die Erinnerung an die ehemalige Love Island-Moderatorin lebendig zu halten. Doch neue Spannungen zwischen Carolines Mutter Christine Flack und einigen ihrer engen Freunde werfen ein düsteres Licht auf die Beziehungen innerhalb ihres Umfelds, wie Daily Mail berichtete. Auslöser ist eine geplante Disney+-Dokumentation, die die letzte Zeit im Leben von Caroline beleuchten soll. Offenbar war Christine stark in das Projekt eingebunden und nutzte die Gelegenheit prompt, um ihre Sichtweise auf mögliche Verantwortlichkeiten in Bezug auf die tragischen Ereignisse kundzutun.

In der Dokumentation soll sich Christine vor allem auf Freundinnen wie Lou Teasdale (41) und Mollie Grosberg beziehen, die kurz vor Carolines Tod bei ihr waren. Ihnen wird vorgeworfen, die psychisch stark belastete Moderatorin in ihrer Wohnung alleingelassen zu haben, bevor deren Zwillingsschwester Jodie eintreffen konnte. Die geplante Dokumentation habe bei der Mutter der Verstorbenen alte Wunden aufgerissen und damit Konflikte verschärft, die sich bereits seit einiger Zeit in Carolines Umfeld abgezeichnet hatten. So bezeichnete Christine laut Daily Mail einige der Personen, die medienwirksam ihr Beileid bekundet hatten, als "falsche Freunde". Im Gegenzug warfen Lou und Mollie der Disney-Produktion bereits indirekt vor, sie zu Sündenböcken zu machen. Die beiden gaben an, alles in ihrer Macht Stehende getan zu haben, um Caroline zu helfen, hätten jedoch aufgrund eigener Verpflichtungen nicht länger bei ihr bleiben können.

Die in London geborene Caroline genoss zu Lebzeiten die Unterstützung ihrer Freunde und war auch im beruflichen Umfeld für ihre Loyalität bekannt. Enge Weggefährten wie Olly Murs (40) und Dawn O’Porter erinnern regelmäßig bei Veranstaltungen wie dem von Dawn initiierten Flackstock-Festival an die Moderatorin. Ihre Mutter hält unterdessen besonders an den Freundschaften fest, die schon vor Carolines TV-Karriere bestanden – etwa mit Natalie Pinkham (46) und Josie Naughton.

Anzeige Anzeige

Getty Images Caroline Flack bei den National Television Awards 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Caroline Flack und Olly Murs

Anzeige Anzeige

Anzeige