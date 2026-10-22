Darum leben Holland Taylor und Sarah Paulson nicht zusammen

Seit rund elf Jahren sind Holland Taylor (83) und Sarah Paulson (51) ein Paar – einen gemeinsamen Haushalt führen die beiden Schauspielerinnen aber bis heute nicht. In "The Drew Barrymore Show" sprach Holland jetzt offen über die Gründe dafür. Vor allem die vollen Terminkalender und die beruflich bedingte räumliche Trennung machen ein klassisches Zusammenziehen schwierig. Holland besitzt eine Wohnung in New York, in der Sarah während ihrer Aufenthalte in der Stadt unterkommt. Sind beide gleichzeitig dort, teilen sie sich diese vier Wände. Sarah besitzt zwar ein eigenes, separates Haus – eingezogen ist sie dort laut ihrer Partnerin aber auch nach fast einem Jahr noch nicht. Stattdessen hält sie sich sowohl in New York als auch in Los Angeles überwiegend bei Holland auf. Diese beschreibt die Situation nicht als Distanz in der Beziehung, sondern als praktische Lösung für zwei beruflich stark eingespannte Frauen. "Sie hat in meinem Haus in New York gewohnt und auch in Los Angeles, also sind wir so viel zusammen, wie es die geografische Entfernung und unsere Jobs zulassen", sagte sie bei Drew Barrymore (51).

Ihr gemeinsames Leben organisiert das Paar zwischen New York und Los Angeles – und versucht dabei, so viele gemeinsame Momente wie möglich herauszuholen. "Wir verbringen so viel Zeit miteinander, wie wir nur können, weil die Arbeit uns ständig voneinander trennt", erklärte die Schauspielerin in der Sendung. Sarah selbst hatte das Wohnen in getrennten Häusern schon 2024 im Podcast "SmartLess" als Teil ihres Beziehungskonzepts bezeichnet: "Holland und ich verbringen viel Zeit miteinander, aber wir leben nicht im selben Haus. Wir sind jetzt schon lange zusammen, und ich glaube, ein Teil davon liegt daran, dass wir zusammen sind, wenn wir es sein wollen, und nicht zusammen sind, wenn wir es nicht wollen."

Die Schauspielerinnen lernten sich 2005 auf einer Party kennen. Romantisch wurde es allerdings erst zehn Jahre später, nachdem sie einander auf Twitter (heute X) gefolgt waren. Die offizielle Bestätigung der Beziehung folgte im Dezember 2015. Der Altersunterschied von rund 32 Jahren sorgte von Anfang an für Gesprächsstoff. Sarah betonte 2018 gegenüber Town & Country, dass sie sich davon nicht vereinnahmen lassen wolle: "Ich möchte nicht dadurch definiert werden, mit wem ich mein Bett, mein Zuhause, meine Seele teile." Das Thema Heiraten scheint keine Rolle für das Paar zu spielen. In Andy Cohens (58) SiriusXM-Show erklärte Holland 2024, sie hätten darüber "nie mit irgendeinem Interesse gesprochen". Zugleich stellte sie klar: Würden sie heiraten wollen, würden sie es auch tun.

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Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 in Los Angeles

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Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor auf der "Vanity Fair"-Oscar Party im März 2023

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Frederick M. Brown / Freier Fotograf (Getty) Sarah Paulson und Holland Taylor