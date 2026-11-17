Sarah Paulson (51) und Holland Taylor (83) sind seit fast zwölf Jahren ein Paar. Auf einen Trauschein möchte die Schauspielerin aber dennoch gerne verzichten. Im Podcast "Dear Chelsea" erklärte sie Moderatorin Chelsea Handler jetzt, warum sie ihre langjährige Partnerin nicht heiraten will. Der Grund: Die Endgültigkeit einer Ehe ist ihr nicht geheuer. Dass sie auf die Ehe verzichtet, hat für Sarah nichts mit fehlender Liebe zu tun. Für sie ist es vielmehr ein Weg, trotz der Beziehung ihre Eigenständigkeit zu behalten. "Ich bin froh, dass ich nicht geheiratet habe. Denn ich habe das Gefühl, dadurch in gewisser Weise einen Teil von mir selbst bewahrt zu haben", verriet die American Horror Story-Darstellerin.

Eine Hochzeit braucht es aus Sarahs Sicht aber sowieso nicht. Ihre Beziehung zu Holland fühle sich auch ohne ein Blatt Papier wie eine Ehe an. Einen schriftlichen Beweis für ihre Liebe benötigten die beiden nicht. "Die Bindung, die Verbundenheit, die ich mit Holland habe – ich fühle mich mit ihr verheiratet. Aber ich habe nicht und hatte auch nie das Bedürfnis, dass das irgendwie in Stein gemeißelt sein muss", erzählte sie bei Chelsea. Gerade diese Vorstellung von etwas Unabänderlichem behagt ihr nicht: "Dieses In-Stein-Gemeißelte verursacht bei mir eine Gänsehaut." Die Freiheit, die sie sich wünscht, habe allerdings weder mit anderen Menschen noch mit Distanz zu Holland zu tun. Es gehe ihr allein um ihre persönliche Unabhängigkeit. Laut ihr sehe Holland das genauso.

Auch abseits der Hochzeitsfrage spielt Unabhängigkeit im Alltag des Paares eine Rolle. Sarah und Holland führen nämlich keinen gemeinsamen Haushalt. Das erzählte Holland vor wenigen Wochen in "The Drew Barrymore Show". Sarah hatte ein eigenes Haus, war dort laut Holland aber selbst nach fast einem Jahr noch nicht eingezogen. Stattdessen war sie sowohl in New York als auch in Los Angeles häufig bei ihrer Partnerin zu Gast.

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