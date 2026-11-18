Jetzt reicht es Sarah Paulson (51): Mit den Gerüchten über angebliche Beautyeingriffe will die Schauspielerin endgültig Schluss machen. Zu Gast im Podcast "Dear Chelsea" von Chelsea Handler, dessen neue Folge am Donnerstag online ging, wurde Sarah ungewohnt deutlich: "Ich lasse mir nichts ins Gesicht spritzen. Da ist kein Zeug drin. Die Leute im ganzen Internet denken, ich hätte meine Lippen, meine Stirn, einfach alles machen lassen. Ich habe nichts an meinem Gesicht machen lassen." Auslöser des Themas war ihre leicht schräge Haltung auf Chelseas Sofa. Sarah verriet, dass sie eine Schokoladenseite hat und sich bei Dreharbeiten gern von dieser Seite filmen lässt. Mit Chirurgie habe das nichts zu tun, diese Hälfte wirke auf sie schlicht ausdrucksstärker.

Chelsea ließ nicht locker und wollte wissen, wie es um die andere Gesichtshälfte steht. Sarah hielt sich bedeckt und nannte sie nur "weniger markant" und "ein kleines bisschen weicher". Die Gastgeberin winkte ab und sprang ihr bei: "Nein, ich kann sehen, dass du nichts hast machen lassen. Ich meine das nicht negativ. Du siehst aus wie du, und du siehst nicht so aus, als würdest du irgendetwas brauchen." Neu ist Sarahs Standpunkt keineswegs. Schon im April 2024 erklärte sie im Interview Magazine im Austausch mit ihrem langjährigen Freund Pedro Pascal (51), dass sie Injektionen meide. Anlass war ihre Hauptrolle im Theaterstück "Appropriate", bei der sie fürchtete, die ständige Mimik könnte bleibende Spuren hinterlassen.

Wie sehr sie dieser Gedanke damals umtrieb, erzählte Sarah offen: "Manchmal bin ich hinter der Bühne ... und denke: "Wow, ich mache diese Gesichtsausdrücke monatelang mehrmals am Tag, jeden Tag. Diese Linien zwischen meinen Augenbrauen hatte ich noch nie"", sagte sie dem Magazin. Ernst nahm sie es dennoch nicht, im Gegenteil: "Nun, ich gehe davon aus, dass sie dauerhaft da sein werden, wenn ich mit diesem Stück fertig bin." Auch in ihr Privatleben gab Sarah bei Chelsea einen Einblick. Seit 2015 ist sie mit ihrer Kollegin Holland Taylor (83) liiert, die Schauspielerin aus "American Horror Story" denkt aber nicht ans Heiraten. Trotz mehr als zehn gemeinsamer Jahre ist keine Hochzeit geplant.

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Getty Images Sarah Paulson bei der Women in Entertainment Gala in Beverly Hills, 2025

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Getty Images Sarah Paulson, Glenn Close, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts und Naomi Watts bei der "All's Fair"-Premiere in New York

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