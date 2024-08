Holland Taylor und Sarah Paulson schließen eine Hochzeit aus

Holland Taylor (81) und Sarah Paulson (49) sind seit über neun Jahren ein Paar. Dennoch wollen sie sich gegenseitig in der Zukunft nicht das Jawort geben, wie die Two and a half Men-Schauspielerin in der Show "SiriusXM" gegenüber Andy Cohen (56) erzählt. "Ich glaube nicht, dass wir heiraten werden", offenbart sie und führt fort: "Nein, wir haben nie mit Interesse darüber gesprochen." Für sie bedeute die rechtliche Anerkennung ihrer Verbindung "nicht das, was es für viele Leute bedeutet". Doch wenn die beiden sich dafür entscheiden würden, würden sie diesen Schritt auch sicherlich machen, wie sie weiter ausführt.

Der Altersunterschied zwischen den beiden liegt bei 32 Jahren – manchmal macht ihnen das zu schaffen. Wie die 81-Jährige in der Show weiter erklärt, ist sie ab und zu wegen ihrer jüngeren Freundin beunruhigt: "Viele der Dinge, die sie gerade durchmacht und die emotional sehr wichtig für sie sind, habe ich vor 30 oder 40 Jahren durchgemacht." Trotz dessen haben sie wohl eine "wunderbare Resonanz" und interessieren sich meist für dieselben Dinge.

Erst vor wenigen Wochen verrieten sie ihr Liebesgeheimnis in dem "SmartLess"-Podcast. Dort gestand der American Horror Story-Star, dass die beiden in getrennten Häusern leben. "Wir sind jetzt schon sehr lange zusammen, und ich denke, ein Teil davon hat damit zu tun, dass wir zusammen sind, wenn wir es wollen, und nicht, wenn wir es nicht wollen", offenbarte die 49-Jährige. Ein getrenntes Schlafzimmer wäre für die beiden nicht infrage gekommen, da sie gerne "händchenhaltend zusammen einschlafen", wie Sarah verriet.

Getty Images Sarah Paulson und Holland Taylor im März 2018

Instagram / mssarahcatharinepaulson Sarah Paulson und Holland Taylor im September 2022

