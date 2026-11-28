An ein Ende ihrer Schauspielkarriere denkt Kim Kardashian (46) eigentlich nicht. Doch eine Stimmübung ihrer Kollegin Sarah Paulson (51) lässt sie zumindest scherzhaft an einen Rückzug denken. Die beiden Schauspielerinnen treten gemeinsam bei "Hot Ones Versus" auf, um die zweite Staffel ihres Hulu-Dramas "All's Fair" zu bewerben. Während der scharfen Wings-Challenge demonstriert Sarah Kim, wie sie ihre Stimme vor einem Dreh aufwärmt. "Ich versuche, den Ton für die Resonanz in deine Nase zu bekommen", erklärt sie und macht eine ungewöhnliche Aufwärmtechnik vor. Kim kann darüber nur staunen und reagiert mit einem trockenen Spruch: "Okay, ich höre mit der Schauspielerei auf." Ernst gemeint ist die Ankündigung allerdings nicht. Vielmehr verfolgt der Realitystar seine neuen beruflichen Pläne weiterhin konsequent.

Wie anspruchsvoll ihr neuer Job ist, hatte Kim bereits bei der London-Premiere von "All's Fair" im vergangenen Jahr betont. "Man ist 16 Stunden am Tag am Set. Es ist ein völlig anderes Kompetenzprofil; man muss eine Figur entwickeln, sich wirklich in diese Figur hineinversetzen und Text auswendig lernen", erzählte sie damals gegenüber ITV News. In dem Hulu-Drama verkörpert Kim mit der Scheidungsanwältin Allura Grant eine der Hauptfiguren. Doch Kim hat noch weitere Pläne in der Schauspielbranche. Seit Januar dieses Jahres steht sie für die Netflix-Komödie "The Fifth Wheel" vor der Kamera. Darin spielt sie eine Außenseiterin, die sich einer langjährigen Freundesgruppe auf einem Trip nach Las Vegas anschließt. Wann der Film beim Streamingdienst erscheinen soll, steht bislang noch nicht fest.

Kim möchte sich mit neuen Rollen und Auftritten selbst herausfordern. "Jedes Jahr möchte ich etwas tun, bei dem ich mich furchtbar unwohl fühle", verriet sie 2024 im Format "Actors on Actors" von Variety. Dazu gehört auch ihr Auftritt als Moderatorin von Saturday Night Live im Jahr 2021. Zuvor hatte sie entsprechende Anfragen mehrfach abgelehnt. Wegen möglicher Schwierigkeiten beim Schauspielern nahm sich die vierfache Mutter selbst aufs Korn: "Für mehr Emotionen braucht man weniger Botox, und das habe ich nicht. Wie soll ich weinen? Wie soll ich völlig verängstigt sein?", witzelte sie in ihrer Realityshow The Kardashians. Ihre erste größere Serienrolle hatte Kim bereits 2023 übernommen. In American Horror Story: Delicate spielte sie Siobhan Corbyn.

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Imago Sarah Paulson und Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in London am 22. Oktober 2025

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Getty Images Sarah Paulson, Glenn Close, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts und Naomi Watts bei der "All's Fair"-Premiere in New York

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