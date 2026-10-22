Gabby Petitos (†22) Mutter warnt vor erfundenen Mordtheorien

Fünf Jahre nach dem gewaltsamen Tod von Gabby Petito (†22) meldet sich ihre Mutter Nicole Schmidt mit einem eindringlichen Appell zu Wort. Gegenüber The Mirror legte sie dar, wie gefährlich es sein kann, wenn User während laufender Ermittlungen im Netz Mordtheorien verbreiten – so, wie es 2021 im Fall ihrer Tochter geschehen war. Selbst ernannte Onlineermittler hätten damals eigene Versionen der Geschehnisse erfunden und damit eine Flut falscher Hinweise ausgelöst, die Polizei und FBI mit unbrauchbaren Anrufen überflutete. "Wenn Menschen während eines aktiven Falls, einer laufenden Untersuchung, anfangen, eine andere Geschichte zu erfinden oder Verschwörungen hinzuzufügen, verursacht das eine Menge Probleme für die Strafverfolgungsbehörden, weil sie dann verrückte Anrufe und Hinweise bekommen, denen sie nicht einmal nachgehen würden, weil alles erfunden ist", erklärte Nicole verärgert über die damalige Entwicklung.

Zu den unbelegten Behauptungen zählte unter anderem, Gabbys Verlobter Brian Laundrie (†23) habe seinen Tod nur vorgetäuscht und sei noch am Leben. Andere Nutzer behaupteten sogar, die beiden hätten das Drama nur gespielt und der ganze Fall sei ein inszeniertes Manöver der Regierung gewesen. Nicole erinnerte im Interview daran, dass hinter dem weltweit diskutierten Fall echte Betroffene stehen: "Alle müssen einen Schritt zurücktreten und sich daran erinnern, dass es ein echtes Opfer gibt." Dass die Geschichte ihrer Tochter weitererzählt wird, begrüßt sie zwar grundsätzlich, doch ihre Grenze sei erreicht, sobald daraus sensationsheischender Verschwörungscontent werde. "Es hilft Menschen. Aber wenn es diese andere Seite ist, diese dunkle Seite mit Verschwörungstheorien und so, denke ich: 'Das muss aufhören.' Wissen Sie, jetzt beutet ihr es aus. Und das ist wirklich traurig", stellte die Mutter klar.

Gabby war Ende August 2021 während einer gemeinsamen Reise mit Brian verschwunden. Am 11. September meldete ihre Familie sie als vermisst – acht Tage später wurden ihre sterblichen Überreste im Bundesstaat Wyoming gefunden. Laut Gerichtsmedizin starb die Influencerin an stumpfer Gewalteinwirkung gegen Kopf und Hals sowie an Strangulation. Ihr Verlobter war zuvor allein nach Florida zurückgekehrt und verschwand dort wenig später selbst. Im Oktober 2021 wurden auch seine Überreste entdeckt – in einem Notizbuch übernahm er schließlich die vollständige Verantwortung für Gabbys Tod. Das FBI stellte nach Abschluss seiner Ermittlungen klar, keine weitere beteiligte Person ausfindig gemacht zu haben, weshalb der Fall offiziell abgeschlossen ist. Nicole und ihre Angehörigen sehen sich dennoch bis heute immer wieder mit neuen Spekulationen konfrontiert.

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Getty Images Tara und Joe Petito, Stiefmutter und Vater von Gabby Petito

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Instagram / gabspetito Gabby Petito, Influencerin

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