Brian Laundries Familie will nichts mit Doku zu tun haben

Die Netflix-Dokumentation "American Murder: Gabby Petito (✝22)" sorgte für Aufregung, vor allem in der Familie von Brian Laundrie (✝23). Die Filmemacher Julia Willoughby Nason und Michael Gasparro erklärten in einem Interview mit Us Weekly, dass sie vorab versucht hätten, Brian Laundries Familie zu kontaktieren, um ihnen die Möglichkeit zur Mitwirkung zu geben. Sowohl Brians Eltern Christopher und Roberta Laundrie als auch seine Schwester und der Familienanwalt wurden kontaktiert. "Wir wollten keinen Druck ausüben, haben aber unser Bestes getan, um sie zu erreichen", so Michael. Die Familie Laundrie lehnte eine Teilnahme jedoch ab.

Nach der Veröffentlichung der Doku äußerte der Familienanwalt Steven Bertolino allerdings heftige Kritik. In einem Statement sprach er von "vielen Ungenauigkeiten" und einer Darstellung, die die Wahrheit verzerren könne, auch wenn er keine konkreten Punkte nannte. Er betonte: "Jede Seite glaubt, ihre Perspektive sei richtig. Bei all dem Lärm und Misstrauen ist es schwer, durch die Linse der anderen zu sehen." Die Dokumentation beleuchtet die toxische Beziehung zwischen Gabby Petito und ihrem Verlobten, die in ihrer Ermordung und anschließend Brians Suizid endete. Gabby wurde im September 2021 als vermisst gemeldet, ihr Körper später in Wyoming aufgefunden. Brian, der verdächtigt wurde, sie getötet zu haben, wurde im Oktober desselben Jahres tot aufgefunden, wobei er in seinem Tagebuch den Mord an Gabby gestand.

Gabby Petito und Brian Laundrie waren ein junges Paar, das durch das Teilen ihrer Reisen in den sozialen Medien bekannt wurde. Doch hinter der Fassade der perfekten Influencer-Welt stand eine Beziehung voller Konflikte, die tragisch eskalierte. Gabbys Eltern kämpfen bis heute, um das Andenken ihrer Tochter zu bewahren, während sie und Brians Familie immer wieder in gerichtliche Auseinandersetzungen involviert sind. Auch Gabbys Mutter Nicole Schmidt äußerte sich im Mai 2024 öffentlich auf der CrimeCon und erklärte, dass sie zwar Brian vergibt, nicht aber Roberta Laundrie. Ihre Worte waren dabei mehr als deutlich: "Du bist die Dunkelheit. Du bist das Böse, das jeder fürchtet." Damit spielte sie darauf an, dass Brians Mutter bereits wusste, wo sich Gabbys Überreste befanden, aber zu lange schwieg.

Instagram / gabspetito Gabby Petito, Influencerin

Instagram / gabspetito Brian Laundrie im Februar 2021

