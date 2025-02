Doku über Gabby Petito erobert weltweit Streaming-Charts

Die neue True-Crime-Dokuserie über Gabby Petito (✝22) hat Netflix-Zuschauer weltweit in ihren Bann gezogen. Mit beeindruckenden 31,3 Millionen Aufrufen innerhalb einer einzigen Woche erreichte "American Murder: Gabby Petito" Platz eins der englischsprachigen Seriencharts des Streaming-Dienstes. Die Dokumentation, die das tragische Verschwinden und den Tod der Social-Media-Persönlichkeit beleuchtet, schaffte es außerdem in die Top Ten der Streaming-Hits in 90 Ländern. Zwischen dem 17. und 23. Februar war die Serie ein globaler Publikumsmagnet und übertraf zahlreiche andere Titel in der Beliebtheit, berichtete Quotenmeter.de.

Neben der Doku sorgte auch der Politthriller "Zero Day" mit Robert De Niro (81) für Gesprächsstoff. Die Serie, die von einem verheerenden Virusangriff handelt, sicherte sich mit 19,1 Millionen Aufrufen den zweiten Platz in den englischsprachigen Netflix-Seriencharts. Während die unscripted Formate von Netflix diese Woche besonders erfolgreich waren, darunter auch Produktionen wie "The Search For Instagram’s Worst Con Artist" auf Platz drei, bewies "American Murder: Gabby Petito" die weiterhin große Anziehungskraft von True-Crime-Formaten. Das Interesse an Gabbys Fall zeigt keine Anzeichen des Nachlassens, fast vier Jahre nach den schockierenden Ereignissen.

Gabby Petito, die als Social-Media-Influencerin bekannt war, wurde 2021 durch ihre tragische Geschichte weltweit zur Schlagzeile. Während einer Reise mit ihrem Verlobten Brian Laundrie (✝23) verschwand die 22-Jährige spurlos, und ihr Schicksal beschäftigte wochenlang die Öffentlichkeit. Ihr Fall führte zu einer kontroversen Diskussion über häusliche Gewalt und den Umgang mit medialer Aufmerksamkeit für vermisste Personen. Die Nachwirkungen sind bis heute spürbar, wie die enorme Resonanz auf die Netflix-Doku zeigt. Auch Robert De Niro, der nun mit einer Serie Erfolge feiert, sprach in der Vergangenheit von seiner Sorge um das Wohl der jüngeren Generation - ein Thema, das schmerzhaft gut zu den Lehren aus Gabbys Geschichte passt.

Instagram / gabspetito Gabby Petito und Brian Laundrie im Juli 2021

Instagram / gabspetito Gabby Petito, Juli 2021

