Brian Laundries Familie räumte nach Verschwinden Wohnung aus

2021 hielt die Ermordung von Gabby Petito (✝22) die Welt in Atem. Die Influencerin verschwand auf einer Vanreise durch Amerika. Später kam heraus, dass ihr Verlobter Brian Laundrie (✝23) sie ermordet hatte, bevor er ebenfalls verschwand. Das damalige Verhalten seiner Eltern macht Gabbys Mutter Nichole Schmidt stutzig: Sie behauptet, dass Brians Zimmer bereits kurz nach seinem Verschwinden im Jahr 2021 "komplett leer und renoviert" gewesen sei. "In derselben Woche, in der Gabby vermisst wurde, gingen Polizisten zu [dem] Haus [seiner Eltern], um mit ihren Hunden nach seinem Geruch zu suchen. All seine Sachen waren weg. Sein Zimmer war komplett leer, einfach weg", erklärte sie in "The Squeeze", dem Podcast von Taylor Lautner (33) und dessen Frau Tay. Außerdem habe sie erfahren, dass der Van, mit dem Gabby und Brian auf ihrer Reise unterwegs waren, "komplett ausgeräumt" worden sei. "Die Matratze wurde nie gefunden. Gabbys Sachen waren in einem Schrank verpackt. Ich verstehe das nicht. Ja. Ich begreife es nicht. Einfach merkwürdiges Verhalten", betonte sie.

Nichole hatte nach dem Verschwinden ihrer Tochter einen bewegenden öffentlichen Appell an die Eltern von Brian gerichtet, in der Hoffnung auf Unterstützung bei der Suche nach Gabby. Vergebens. Wochen nach Brians Rückkehr zu seinen Eltern in Florida und der intensiven Suche der Behörden wurde Gabbys Leichnam am 19. September 2021 im Grand-Teton-Nationalpark in Wyoming entdeckt. Kurz darauf verschwand auch Brian. Die Ermittlungen ergaben später, dass er Gabby erwürgt hatte. Einen Monat später, am 20. Oktober, wurden seine sterblichen Überreste im Myakkahatchee Creek Environmental Park in Florida gefunden. Er hatte Suizid begangen. Bis heute bleibt das Verhalten der Laundrie-Familie während der Ermittlungen für Gabbys Familie ein großes Rätsel.

Ende Februar enthüllten Gabbys Eltern in einem emotionalen Interview, was nach dem tragischen Tod ihrer Tochter mit ihrem geliebten weißen Van geschah. Joe erklärte gegenüber NewsNation, dass sie sich dazu entschieden hatten, den Van verschrotten zu lassen. "Wir wollten nicht, dass der Van da draußen steht und jemand ihn besitzt und dann sagt: 'Hier ist der Van, in dem Gabby war'." Trotz dieser schweren Entscheidung behielten der Vater und seine zweite Ehefrau Tara einige persönliche Gegenstände aus dem Fahrzeug. Der Tankdeckel und ein "Great Smoky Mountains"-Sticker, die einst Teil von Gabbys und Brians Roadtrip waren, fanden als kostbare Andenken ihren Platz in einer besonderen Vitrine.

Instagram / gabspetito Gabby Petito, Juli 2021

Instagram / gabspetito Brian Laundrie im Februar 2021

