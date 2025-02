Das geschah mit Gabby Petitos weißem Van nach ihrem Mord

Nachdem Gabby Petito (✝22) mehrere Wochen vermisst worden war, hatten ihre Eltern am 19. September 2021 schließlich die traurige Gewissheit, dass sie tot ist. Die US-Influencerin wurde von ihrem Verlobten Brian Laundrie (✝23) ermordet, der kurze Zeit später Suizid beging. Zuvor war sie mit ihm in ihrem weißen Van durch die USA gereist und hatte das Ganze auf Social Media dokumentiert. Vor wenigen Tagen erschien auf Netflix eine neue Dokumentation über den brisanten Mordfall. Im Rahmen dessen gaben Gabbys Eltern einige Interviews. In einem enthüllten sie, was nach dem Tod ihrer Tochter mit dem Van geschah. "Wir haben den Van verschrotten lassen", erklärte Gabbys Vater Joe gegenüber NewsNation und fügte hinzu: "Wir wollten nicht, dass der Van da draußen steht und jemand ihn besitzt und dann sagt: 'Hier ist der Van, in dem Gabby war'."

Auch wenn der Van verschrottet wurde, behielten Gabbys Vater und ihre Stiefmutter Tara einige Gegenstände aus dem Wagen. Darunter befinden sich der Tankdeckel sowie ein Sticker, auf dem "Great Smoky Mountains" steht, der im Innenraum des Autos geklebt hatte – diese Erinnerungsstücke bewahren Joe und Tara in einer Vitrine auf. Gabby hatte den weißen Van 2021 vor ihrem Roadtrip gekauft und zusammen mit Brian aufgepimpt. In der neuen Doku "American Murder: Gabby Petito" sind die US-Amerikanerin und ihr Verlobter oft in dem Fahrzeug zu sehen.

Die Dokumentation erschien in der vergangenen Woche und enthüllt grausame Details zu Gabbys Mord. Beispielsweise bekamen die Zuschauer einen genaueren Einblick in einen Brief, den Brians Mutter Roberta ihm einst geschrieben hatte – er wurde kurz nach Gabbys Verschwinden im Haus der Familie Laundrie entdeckt. Darin stand geschrieben: "Wenn du im Gefängnis sitzt, backe ich einen Kuchen mit einer Feile drin. Wenn du eine Leiche loswerden musst, komme ich mit einer Schaufel und Müllsäcken." Laut Roberta sei der Brief aber bereits älter gewesen und habe nichts mit Gabbys Tod zu tun, wie ihr Anwalt bereits vor einiger Zeit gegenüber CNN erklärte.

Getty Images Tara und Joe Petito, Stiefmutter und Vater von Gabby Petito

Instagram / gabspetito Gabby Petito (†), August 2021