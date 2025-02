Neue Doku wirft Fragen auf: Lebt Gabby Petitos Mörder noch?

Am Montag erschien die Netflix-Dokumentation "American Murder: Gabby Petito". Gabby Petito (✝22) tourte vor vier Jahren mit ihrem Verlobten Brian Laundrie (✝23) in einem Van durch die USA, ehe er sie tötete. Der Leichnam der Bloggerin wurde im September 2021 gefunden. Kurz zuvor verschwand Brian – er beging Suizid. Doch die aktuelle Doku wirft diesbezüglich eine Frage auf: Ist Brian möglicherweise noch am Leben? Fast 37 Tage wurde er vermisst. Der Myakkahatchee Creek Environmental Park, in dem er zuletzt gesehen worden war, wurde in diesem Zeitraum erfolglos von Spezialisten nach ihm durchsucht. Als seine Eltern Christopher und Roberta sich eingeschaltet und bei der Suche geholfen hatten, fanden sie ihren toten Sohn damals am 20. Oktober allerdings innerhalb von einer Stunde. Sein Körper war lange Zeit unter Wasser gewesen und somit bis auf die Knochen zersetzt. Viele Verfolger des Falls finden das alles mehr als merkwürdig.

"Wieso ist sein Körper verwest, sein Rucksack aber nicht? Und sein Onkel war derjenige, der Brian anhand seiner Zähne identifiziert hat. Ich bin mir sicher, er ist noch am Leben", erklärte ein User auf TikTok skeptisch. Viele andere haben ebenfalls diese Theorie. Sie sind sich sicher: Brians Eltern verstecken ihn und täuschten seinen Tod nur vor. Die schweren Anschuldigungen sind nicht bestätigt. Doch bereits in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Vermutungen, dass seine Eltern gewusst hätten, dass er Gabby umgebracht hatte und sie wichtige Informationen unter Verschluss gehalten hätten.

So enthüllte die Doku beispielsweise, dass Brians Mutter ihm einen Brief geschrieben hatte – den Umschlag zierten die Worte "Nach dem Lesen verbrennen". Der Inhalt des Briefes ist mehr als verstörend. "Wenn du im Gefängnis sitzt, backe ich einen Kuchen mit einer Feile darin. Wenn du eine Leiche loswerden musst, komme ich mit einer Schaufel und Müllsäcken", schrieb Roberta ihrem Kind. Sie behauptete später jedoch, dass sie den Brief bereits Monate vor Gabbys Tod geschrieben habe. "Obwohl ich Worte wählte, von denen ich dachte, dass sie bei Brian angesichts unserer Beziehung Wirkung zeigen würden, stand der Brief in keiner Weise im Zusammenhang mit Gabby", ließ sie damals über ihren Anwalt gegenüber CNN verlauten.

Instagram / gabspetito Brian Laundrie im Februar 2021

Instagram / gabspetito Brian Laundrie und Gabby Petito, Juli 2020

