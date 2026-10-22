Hommage: Mod Sun trauert um Ex-Freundin Sahara Ray (†34)

Mit bewegenden Zeilen hat sich Mod Sun (39) von seiner verstorbenen Ex-Freundin Sahara Ray verabschiedet. Am Mittwoch teilte der US-Musiker auf Instagram ein bewegendes Video, in dem das australische Model einen Monarchfalter auf der Hand und später auf der Nase trägt. Zu den besonderen Aufnahmen schrieb der Rapper: "So war Sahara in dieser Welt. Pure Magie. Sie konnte jeden Moment in Kunst verwandeln. Sie betrat einen Raum + plötzlich war er voller Leben." Auch an die gemeinsame Zeit als Paar erinnerte er sich. "Als ich mit ihr zusammen war, fühlte ich mich so frei wie nie zuvor", erklärte er. Sahara sei vor, während und noch lange nach ihrer Partnerschaft eine große Inspiration für ihn gewesen. Zudem bezeichnete er sie als "eine wahre Liebe von mir". Sahara war am vergangenen Sonntag im Alter von 34 Jahren in einem Krankenhaus im Raum Los Angeles gestorben.

In seinem Nachruf schwelgte der Musiker in Erinnerungen an gemeinsame Reisen nach Hawaii, nach Big Sur in Kalifornien und nach Minnesota. Er schwärmte von Saharas Kreativität, ihrem Lachen, ihrer Naturverbundenheit und ihrem unverwechselbaren Stil – kurzerhand krönte er sie zum "ewigen It-Girl". Seine Hommage beendete Mod mit den Worten: "Das Leben wird ohne deine Energie nie mehr dasselbe sein. Ich liebe dich, Hara ... Das habe ich immer getan + werde es immer tun. Halte mir einen Platz im Wald frei, Engel." Eine offizielle Todesursache steht bislang nicht fest. Eine Sahara nahestehende Quelle behauptete gegenüber Daily Mail, sie habe zwei Tage vor ihrem Tod eine Fentanylüberdosis erlitten und sei künstlich am Leben gehalten worden, ehe die Familie am Sonntag die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden ließ.

Erst im Januar 2026 war Sahara Mutter geworden. Ihre Tochter Snow bezeichnete sie in ihrem letzten Instagram-Beitrag im Juli als ihr "ganzes Herz". Auch ihre Freundin und Modelkollegin Bryana Holly (33) meldete sich wenige Tage nach dem Tod mit emotionalen Zeilen auf Instagram zu Wort und erinnerte an Saharas besondere Ausstrahlung, ihr liebevolles Wesen und die vielen gemeinsamen Jahre. Saharas Mutter Gretchen Bach würdigte ihre Tochter ebenfalls. Gegenüber Daily Mail hob sie deren Leidenschaft und Freundlichkeit hervor. Außerdem sprach Gretchen über Saharas Liebe zu ihrer Familie, zur Mode, zum Surfen und vor allem zu Snow. Sahara stammte aus einer bekannten Familie: Ihr Vater ist der Surfer Tony Ray, ihre Mutter arbeitet als Immobilienmaklerin. Auch durch frühere Beziehungen zu prominenten Männern war Sahara in die Öffentlichkeit gerückt.

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Imago Sahara Ray und Mod Sun beim Music Forward Foundation Golf Classic in Tarzana

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Getty Images Mod Sun und Sahara Ray bei der 10th Anniversary Celebration of Ashton Michael Atelier in Los Angeles

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Instagram / sahara_ray Schwangere Sahara Ray, November 2025