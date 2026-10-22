Nach Promi-BB: Anouschka Renzi schießt gegen Godfrey Egbon

Nach ihrer gemeinsamen Zeit bei Promi Big Brother äußert sich Anouschka Renzi (62) deutlich über ihren Mitstreiter Godfrey Egbon. Bei einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash vor Ort war, ließ die Schauspielerin kaum ein gutes Haar an dem Model. Zwar betonte sie zunächst, dass Godfrey ein echtes Unikat sei – doch darauf folgte direkt die Kritik. "Es gibt niemanden, der so ist wie er. Aber er ist wirklich sehr, sehr anstrengend, weil er alles nur schwarz oder weiß sieht", erklärte Anouschka gegenüber Promiflash. Besonders deutlich fiel ihr Urteil über seinen Umgang mit Witz und Ironie aus. "Außerdem ist er völlig humorbefreit", stellte die Darstellerin klar. Dass Godfrey Menschen und Situationen ihrer Ansicht nach ausschließlich in zwei Kategorien einordnet, störte sie während der gemeinsamen Zeit im Container offenbar erheblich.

Um ihren Eindruck zu verdeutlichen, beschrieb Anouschka eine konkrete Situation rund um Mitstreiter Christian Lell (42). Mit dem Ex-Fußballer habe sie sich grundsätzlich gut verstanden, im TV-Format ließ sie sich von ihm sogar massieren. Dennoch sei ihr sein Verhalten im Container teilweise seltsam vorgekommen: Christian habe mit den Kameras gesprochen oder allein in einer Ecke geredet und gebetet – und dabei nach Aussage der Schauspielerin genau gewusst, dass er gefilmt wird. Als sie diese Beobachtung zur Sprache brachte, habe Godfrey sie direkt ausgebremst. "Wie kannst du schlecht über jemanden reden, wenn er nicht da ist?", habe er ihr entgegengehalten. Genau diese kompromisslose Haltung sei für Anouschka problematisch gewesen. "Für ihn ist alles schwarz oder weiß. Dazwischen gibt es nichts. Das finde ich furchtbar", fasste sie im Gespräch mit Promiflash zusammen.

Christian selbst lieferte auch nach seinem Auszug aus dem Container noch Gesprächsstoff. In "Promi Big Brother - Die Late Night Show" begegnete er Moderator Jochen Bendel (58), der ihn kritisch auf sein Verhalten in der Show ansprach. Während des angespannten Gesprächs bekam der Ex-Fußballer allerdings kaum Gelegenheit, seine Sicht der Dinge darzulegen – wiederholt wurde er von Jochen unterbrochen. Im Netz blieb das nicht ohne Reaktion: Auf X kritisierten zahlreiche Zuschauer anschließend die Gesprächsführung des Moderators. Viele bemängelten, dass Christian seine Antworten nicht in Ruhe ausführen konnte.

Anzeige Anzeige

Collage: Joyn, Joyn Collage: Anouschka Renzi und Godfrey Egbon

Anzeige Anzeige

Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother" im Oktober 2026