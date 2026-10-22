Seitenhieb: Sebastian Pufpaff macht sich über Maurice lustig

Sebastian Pufpaff (50) teilte erneut gegen Maurice Dziwak (28) aus. In seiner Sendung TV total machte sich der Moderator diesmal über einen ungewöhnlichen Versprecher des frisch gekürten Promi Big Brother-Siegers lustig. Während seiner Zeit im Container hatte Maurice die bekannte Redewendung vom Kind im Brunnen ordentlich durcheinandergebracht und erklärt: "Manchmal ist das Kind nass und ist im Brunnen." Diese Szene griff Sebastian nach dem Sieg des Realitystars am Montagabend genussvoll auf und setzte zum Spott an. "Manchmal ist das Kind nass und ist im Brunnen. Ja, und manchmal ist das Kind beim Sturz in den Brunnen ganz heftig auf den Kopf gefallen – und sitzt dann 20 Jahre später bei 'Promi Big Brother'", witzelte der Moderator in seiner Sendung über den Realitystar.

Auch sein Sieg bei der Sat.1-Show schützte Maurice nicht vor den spöttischen Kommentaren von "TV total". Vielmehr bot sein kurioser Versprecher Sebastian eine Steilvorlage für einen weiteren Seitenhieb. Im Finale hatte sich der Realitystar mit 59,8 Prozent der Zuschauerstimmen gegen seine Konkurrenten durchgesetzt. Nach der Verkündung seines Namens ließ Maurice seinen Gefühlen vor laufender Kamera freien Lauf. "Oma, ich hab's geschafft. Ich schwöre, ich hab's geschafft", rief er sichtlich überwältigt in die Kameras von "Promi Big Brother". Für den Sieger bedeutete der Triumph den großen Moment seiner bisherigen Reality-Karriere – für den Comedian hingegen vor allem eins: neues Material für seine Sendung.

Es war nicht das erste Mal, dass Maurice in "TV total" zum Thema wurde. Schon eine Woche zuvor hatte Sebastian Maurice in seiner Show aufs Korn genommen. Damals machte er sich über die auffällige Verletzung am Finger des Realitystars lustig. Dieser war bei einem Spiel in der Sendung unglücklich gestürzt und hatte sich dabei einen Finger gebrochen. Obwohl das Gelenk sichtbar abstand, setzte Maurice die laufende Spielrunde fort und brachte sie noch zu Ende. Operiert wurde der Finger schließlich noch während seiner Teilnahme an dem Format. Im Anschluss soll der Reality-TV-Star seine verletzte Hand sechs Wochen lang schonen. Danach steht eine Physiotherapie auf dem Programm, damit der Finger wieder voll beweglich wird. Den Gewinn der Show konnte die Verletzung ihm jedoch nicht nehmen.

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ProSieben / Willi Weber Sebastian Pufpaff, "TV total"-Moderator

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn Maurice Dziwak, "Promi Big Brother" 2026