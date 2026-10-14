Sebastian Pufpaff verspottet Maurice Dziwak nach Fingerbruch

Ein gebrochener Finger ist eigentlich kein Grund zum Lachen – es sei denn, Sebastian Pufpaff (50) hat das Thema auf dem Zettel. In der ProSieben-Sendung TV Total griff der Moderator die kuriose Szene jetzt auf. Maurice Dziwak (28) war bei einem Spiel bei Promi Big Brother unglücklich gestürzt und hatte sich dabei den Finger gebrochen. Obwohl das vordere Fingergelenk deutlich abgeknickt war, zog der Realitystar die laufende Runde eisern bis zum Ende durch. Sebastian stellte die ungewöhnliche Haltung des verletzten Fingers im Studio nach und zog einen scherzhaften Vergleich mit einem berühmten Film-Alien. "Das ist ein bisschen wie E.T. - aber der will nicht nach Hause telefonieren, der ruft sich selber an", witzelte er. Damit nahm der Moderator vor allem das auffällige Erscheinungsbild der Verletzung aufs Korn, das bereits während des Spiels kaum zu übersehen gewesen war.

Auch Maurices Umgang mit den Schmerzen lieferte Sebastian eine Steilvorlage. "Normalerweise sind Realitystars absolute Weicheier und Schmerzsimulanten – nicht aber Maurice: Der ist ein Killer", scherzte der Moderator. Tatsächlich blieb der Verletzte nach dem Sturz erstaunlich ruhig. Direkt im Anschluss an das Spiel kümmerten sich zunächst Sanitäter im Studio um ihn, danach wurde er für eine genaue Diagnose in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der komplizierte Bruch operiert werden musste. Zwei Schrauben stabilisieren seitdem den betroffenen Finger. Zurück im Container klärte Maurice seine Mitbewohner über seinen Zustand auf: "Ich spüre gar nichts, habe zwei Schrauben drin", erklärte er bei "Promi Big Brother". Ganz ausgestanden ist die Verletzung damit allerdings noch nicht: Maurice muss die Hand nun sechs Wochen lang schonen. Danach steht für ihn Physiotherapie an, damit der operierte Finger weiter behandelt wird und seine Beweglichkeit wiederhergestellt werden kann.

Während die Verletzung für Schlagzeilen sorgt, läuft es für Maurice im TV-Haus ansonsten gut. In der aktuellen Staffel hat sich der Realitystar mit seiner herzlichen und humorvollen Art zu einem Publikumsliebling entwickelt. Vielen Fernsehzuschauern war der Realitystar bereits vor seinem Einzug bekannt. Unter anderem nahm er 2025 am Dschungelcamp teil. Dass er sich nach dem Sturz überhaupt verletzt hatte, fiel den Zuschauern vor allem durch das stark abgeknickte Gelenk auf – ein Schmerzensschrei blieb trotz der sichtbaren Fehlstellung aus. Dennoch setzte der TV-Star das Spiel zunächst fort, bevor er medizinisch versorgt wurde. Im Container lebt Maurice derzeit mit mehreren bekannten Kandidaten zusammen. Zu seinen Mitbewohnern zählen unter anderem Anouschka Renzi (62), Axel Schulz (57), Francesca Morgese, Nadja Benaissa (44) und Redo.

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Joyn / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff, "TV total Stand-up Club" 2025

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother"

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Imago Maurice Dziwak bei der Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 in Düsseldorf