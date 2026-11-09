TV total feiert mit Sebastian Pufpaff fünfjähriges Jubiläum

Sebastian Pufpaff (50) feiert fünf Jahre TV total: Am Dienstag, dem 10. November, jährt sich sein Debüt als Moderator der Neuauflage. Genau an diesem Tag im Jahr 2021 ging der Comedian laut dem Presseportal erstmals als neuer Gastgeber der Show auf Sendung. Das von Brainpool produzierte Format läuft regulär dienstags um 20:15 Uhr bei ProSieben und ist auch bei Joyn abrufbar. Zum Jubiläum hat der Sender nachgezählt: Seit der ersten Folge hat Sebastian 2.309-mal auf das berühmte Nippelboard gedrückt. Auch eine Auszeichnung hat die Sendung bereits gewonnen: 2023 erhielt sie den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Comedy. Fünf Jahre nach dem Comeback holt die Show weiterhin starke Quoten.

Schon die erste Ausgabe der Neuauflage erreichte 2021 bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 27,8 Prozent. Am 22. September dieses Jahres kam "TV total" in der für ProSieben relevanten Zielgruppe auf 18,6 Prozent – laut Sender der drittbeste Wert seit dem Neustart. Sebastian blickt entsprechend zuversichtlich in die Zukunft: "'TV total' hat sich als Marke behauptet, und mit entsprechendem Personal kann das Ding immer weiterlaufen, weil es auch der Zeit angepasst werden kann. Ich halte 'TV total' für eins der wichtigsten Formate, die wir haben", erklärte er gegenüber ProSieben. Zu den am häufigsten abgespielten Clips auf dem Nippelboard gehören Armin Laschets "Isso", Gina-Lisas (40) "Ab und tschu" und das "Tüt tüt tüt" eines Feuerwehrmanns.

Was die Sendung für Sebastian ausmacht, ist das gemeinsame Lachen. "'TV total' finde ich ein geiles Format. Auch für unsere Zeit, weil Humor uns zusammenbringt. Das Zwerchfell setzt als Erstes ein, bevor das Hirn überhaupt nachdenkt, und das bringt uns zusammen", sagte der Entertainer im Gespräch mit dem Sender. Neben dem Nippelboard gehört auch die Rutschstange fest zur Show. Für die XXL-Ausgabe am 31. August 2024 war sie sogar 30 Meter lang. Laut ProSieben stellte die Sendung damit einen Weltrekord für die längste Rutschstange in einem TV-Studio auf. Sebastian nahm seinen Einsatz an der Stange mit Humor: "Ich kann zeigen, wie juvenil ich jetzt noch die Stange runterrutschen kann. Es sieht keiner, wie sehr das dann unten wehtut", scherzte er.

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Joyn / Steffen Z. Wolff Sebastian Pufpaff, "TV total Stand-up Club" 2025

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Imago Bei der Aufzeichnung von "Kölner Treff": Sebastian Pufpaff im WDR Studio BS 3, Köln, 09.01.2026

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