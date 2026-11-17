Eine der größten Stimmen der deutschen Musiklandschaft soll nach dem Geschmack von Sebastian Pufpaff (50) bald sein Fernsehstudio erobern. Anlässlich seines fünfjährigen Jubiläums bei "TV Total" offenbarte der Komiker gegenüber Joyn, für welchen Künstler er besonders gerne den roten Teppich ausrollen würde: "Ich fänd's sehr geil, wenn Herbert Grönemeyer mal vorbeikommen würde." Insbesondere die musikalische Entwicklung des Stars hat es dem Fernsehmoderator angetan. "Der ist so lange dabei und schafft es echt auch immer wieder, sich neu zu erfinden", erklärte Sebastian begeistert. Dass die ProSieben-Show neben lustigen Einspielern auch musikalische Unterhaltung bietet, verdankt sie unter anderem ihrer hauseigenen Band Klinke Supreme. Doch hinter den Kulissen wird fleißig daran gearbeitet, noch mehr Künstler ins Studio zu holen. Ein Auftritt von Herbert bleibt vorerst aber ein Wunschtraum.

Auch für die deutsche Hip-Hop-Szene würde Sebastian gerne Platz in seiner Sendung machen. Besonders ein Künstler hat es ihm angetan: "Auf Peter Fox hätte ich auch mal Bock", verriet der TV-Star. Sollte der Musiker noch einmal eine Soloplatte auf den Markt bringen, wäre das für den Komiker eine willkommene Gelegenheit, ihn einzuladen. Ebenso begeistert ist er von den Jungs der Band Provinz. Ausgerechnet bei Rapperin Shirin David (31) hat der Gastgeber allerdings ein paar scherzhafte Vorbehalte: "In der letzten Staffel "The Voice" fand ich sie sehr streng. Vor ihr hab ich mittlerweile Angst." Seine bevorzugte Kandidatin wäre deshalb eine andere Chartstürmerin: "Da würde ich jetzt eher Nina Chuba einladen." Sowohl Nina als auch Shirin sammelten bereits TV-Erfahrung an der Seite von Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (43).

Mittlerweile kann Sebastian auf seine Bilanz als Gesicht von "TV Total" zurückblicken. Seit seinem Einstand am 10. November 2021 flimmerten über 200 Ausgaben des Comedyformats über die Bildschirme. Prominente wie Sylvie Meis (48) und Pierre M. Krause (50) statteten ihm ebenso einen Besuch ab wie die Ehrlich Brothers und die Musiker von Electric Callboy. Wie aus einer ProSieben-Statistik hervorgeht, kam das Nippelboard unter Sebastians Regie bereits 2.309-mal zum Einsatz. Für die Neuauflage gab es 2023 sogar den Deutschen Fernsehpreis in der Sparte Comedy. Doch der Entertainer hat auch selbst musikalische Ambitionen: Neben seiner eigenen Band Ohne Pelle reizt ihn eine Minitour mit seinen Studiomusikern. Drei Städte an einem Wochenende schweben ihm vor. Das Motto steht offenbar schon fest: "Wir machen unser Mini-Wacken, aber halt auf einer kleinen Bühne."

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Imago Bei der Aufzeichnung von "Kölner Treff": Sebastian Pufpaff im WDR Studio BS 3, Köln, 09.01.2026

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Imago Herbert Grönemeyer beim "Kölner Treff", 27.10.2023

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