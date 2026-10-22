"The Golden Bachelor"-Star Mel Owens und Peg sind getrennt

Bei Mel Owens (67) und Peg Munson ist die Liebe vorbei. Nach knapp einem Jahr Beziehung haben sich der ehemalige NFL-Profi und die Unternehmerin getrennt. Peg selbst machte das Liebes-Aus nun in einem Video auf Instagram öffentlich. Die beiden hatten sich 2025 während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel der ABC-Datingshow The Golden Bachelor kennengelernt und ineinander verliebt. Nun erklärte die 63-Jährige, dass sie selbst die schwierige Entscheidung getroffen habe, sich aus der Beziehung mit dem 67-Jährigen zurückzuziehen. Ihren Blick richtet sie jetzt vor allem auf ihr eigenes Wohlergehen. "Manchmal geht es einfach nicht so aus, wie wir es uns erhofft haben, selbst wenn Liebe da ist. Im Moment konzentriere ich mich einfach darauf, mein Herz zu heilen, auf mich selbst und meine Gesundheit zu achten und mich auf das nächste Kapitel zu freuen. Ich wünsche Mel wirklich nur das Beste und bin sehr dankbar für diese Erfahrung", betonte Peg in ihrem emotionalen Statement.

In ihrem Video entschuldigte sich Peg auch dafür, die Trennung nicht früher öffentlich gemacht zu haben. Die vergangenen 30 Tage seien für sie sehr schwierig gewesen. Trotz des schmerzhaften Endes blickt sie dankbar auf ihre Teilnahme an der Kuppelshow zurück. "Wie viele von euch wissen, ging ich zu 'The Golden Bachelor' und hoffte, die Liebe zu finden – und das tat ich. Dafür bin ich dankbar", erklärte sie in ihrem Instagram-Video. Gleichzeitig stellte sie klar, dass das Ende der Beziehung für sie nicht das Ende ihrer Geschichte bedeute, sondern der Beginn eines neuen Kapitels sei. Außerdem bedankte sich Peg für die vielen Nachrichten, lieben Worte und die Unterstützung ihrer Follower. Im Staffelfinale, das im November 2025 ausgestrahlt wurde, hatte Mel seine letzte Rose an Peg vergeben. Einen Heiratsantrag gab es damals nicht. Stattdessen schenkte der Sportler seiner Auserwählten einen Ring als Zeichen seiner Verbundenheit. Mel selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu der Trennung geäußert.

Vor seiner Beziehung mit Peg war Mel bereits 18 Jahre lang mit seiner ersten großen Liebe Fabiana verheiratet. Aus der Ehe gingen die beiden gemeinsamen Söhne Lucas und Andre hervor. Im Februar 2020 trennten sich Mel und Fabiana schließlich. Noch im selben Monat reichten sie wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung ein. Für ihre beiden Kinder einigten sich Mel und Fabiana auf das gemeinsame Sorgerecht. Einige Jahre nach dem Ende seiner Ehe suchte Mel dann vor laufenden Kameras erneut nach einer Partnerin. Als Hauptdarsteller der zweiten Staffel von "The Golden Bachelor" lernte der ehemalige NFL-Spieler Peg kennen. Im Finale entschied er sich für sie, überreichte ihr die letzte Rose und besiegelte ihre Verbindung mit einem Ring.

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Instagram / peg__munson Mel Owens und Peg Munson

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Getty Images Mel Owens bei der Disney Upfront 2025 in New York

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Getty Images Mel Owens, April 2025