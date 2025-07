Mel Owens will nur Frauen unter 60 bei "The Golden Bachelor"

Mel Owens (66), ehemaliger NFL-Spieler und Junggeselle der zweiten Staffel von The Golden Bachelor in den USA, hat mit seinen Aussagen zur Altersgrenze potenzieller Kandidatinnen für Aufregung gesorgt. Im "MGoBlue"-Podcast erklärte Mel, dass seine bevorzugte Altersgruppe für die Kandidatinnen zwischen 45 und 60 Jahren liege. "Wenn sie 60 oder älter sind, schneide ich sie raus", sagte er wörtlich. Diese Aussagen stießen in den sozialen Medien und bei Fans der Show auf heftige Kritik. Viele User werfen ihm vor, frauenfeindlich zu sein, und vermuten, dass sein Verhalten das positive Image von "The Golden Bachelor" beschädigen könnte.

Neben der kontroversen Aussage über das Alter gab Mel weitere Kriterien für seine zukünftige Partnerin an: "Sie müssen fit sein, weil ich mich fit halte und trainiere und so weiter." Zudem hieß es von dem neuen Golden Bachelor: "Und ich habe gesagt, sie sollen sich von künstlichen Hüften und Perücken fernhalten." Diese Haltung hat zu Diskussionen darüber geführt, ob Mel der richtige Kandidat für diese Show ist, die oft für ihre Authentizität und emotionalen Verbindungen gefeiert wird. Weder ABC noch die Produzenten haben sich bisher offiziell zu den Kommentaren geäußert oder bestätigt, ob Mels Vorschläge bei der Auswahl der Teilnehmerinnen berücksichtigt werden.

Mel tritt damit in die Fußstapfen von Gerry Turner, dem ersten "The Golden Bachelor", der bei den Zuschauern sehr beliebt war. Gerry, mittlerweile glücklich in einer neuen Beziehung, hatte es geschafft, durch Wärme und Authentizität eine große Fangemeinde für sich zu gewinnen. Ob Mel mit seinem Fokus auf spezifische äußerliche Kriterien und niedrigere Altersgrenzen ein ähnlich positives Bild hinterlassen wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel Owens bei der Disney Upfront 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Linebacker Mel Owens bei einem Footballspiel im Jahr 1983 in Kalifornien

Anzeige Anzeige

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, ehemaliger Golden Bachelor der USA