Golden Bachelor Mel Owens war bereits 18 Jahre verheiratet

In den Vereinigten Staaten geht die Datingshow The Golden Bachelor in eine zweite Runde. In der kommenden Staffel kämpfen die Kandidatinnen um das Herz von Mel Owens (66), dem ehemaligen NFL-Spieler und Anwalt. Während bisher nicht viel über sein Liebesleben bekannt war, gibt Us Weekly nun einige Details preis. Der neue Rosenkavalier war insgesamt 18 Jahre lang mit seiner ersten großen Liebe Fabiana verheiratet und bekam zwei Söhne mit ihr, Lucas und Andre. Das einstige Paar, das wohl einen Altersunterschied von 19 Jahren aufweist, trennte sich im Februar 2020 und reichte noch im selben Monat die Scheidungspapiere ein, in denen es unüberbrückbare Differenzen als Grund für das Liebes-Aus angab. Darüber hinaus einigten sie sich auf das gemeinsame Sorgerecht für ihren Nachwuchs.

Rund fünf Jahre nach seinem Ehe-Aus ist der einstige Los-Angeles-Rams-Spieler bereit für eine neue Liebe – und wie "The Golden Bachelor"-Host Jesse Palmer verrät, ist es wohl genau die richtige Zeit dafür. "Ich glaube, er befindet sich jetzt in einer besonderen Phase, in der er sich endlich ein bisschen mehr auf sich selbst konzentrieren kann", schildert er gegenüber dem US-Blatt und fügt hinzu: "Seine Kinder bereiten sich darauf vor, aufs College zu gehen, und ich glaube, er möchte wirklich die richtige Person finden." Dabei suche Mel aber nichts "Extravagantes", sondern vielmehr jemanden, mit dem er die "einfachen, alltäglichen Momente" genießen kann. Daher sei der Ex-Sportler eine hervorragende Wahl als neuer Golden Bachelor.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Mel der neue Senior-Rosenkavalier ist. ABC verkündete, dass er "nach mehreren Jahren als hingebungsvoller Vater" nun die Herausforderung antrete, "eine Liebe wiederzuentdecken, die in den einfachen Freuden der Zweisamkeit verwurzelt ist." Gleichzeitig offenbarte der Sender in seiner Pressemitteilung, dass der einstige Footballspieler aus Detroit, Michigan, zum Zeitpunkt seiner Scheidung eine harte Zeit durchmachte: Er verlor seinen Vater. "Während das Leben mit dem Tod seines Vaters und dem Ende seiner Ehe eine unerwartete Wendung nahm, lenkte Owens seine Energie darauf, der beste Vater zu sein, der er sein konnte, und konzentrierte sich auf die Erziehung seiner Söhne und die Betreuung ihrer außerschulischen Sportteams", hieß es.

Disney / John Fleenor Jesse Palmer, "The Golden Bachelor"-Moderator

Getty Images Mel Owens, ehemaliger Footballspieler

