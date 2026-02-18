Bei "The Golden Bachelor" gibt es 2026 zwei Rosenkavaliere

Die zweite Staffel von The Golden Bachelor nimmt Fahrt auf und diesmal sorgen gleich zwei Männer für doppelte Spannung. Ed Savage, ein Logistikmanager beim Transportunternehmen K&S Corporation und Mathew Collett, Mitgründer und Direktor der Hautpflegefirma Solar D Skincare, sind die neuen Rosenkavaliere der australischen Datingshow. Vergangene Woche wurden die beiden beim Eintreffen am imposanten Tresco Estate in Elizabeth Bay, Sydney, gesichtet, wo sie sich auf die erste Cocktailparty vorbereiteten. Moderatorin Samantha Armytage (49), die bereits in der ersten Staffel durch die Show führte, begrüßte die Kandidatinnen in einem glamourösen roten Hosenanzug, während Ed und Mathew in eleganten Anzügen auf die Frauen warteten.

Die Dreharbeiten auf dem weitläufigen Anwesen, das im vergangenen Jahr für umgerechnet 110 bis 120 Millionen Dollar zum Verkauf stand, begannen mit einer spektakulären Party. Die Gärten des Tresco Estate wurden mit Lichterketten ausgestattet, während die Kandidatinnen in atemberaubenden Outfits eintrafen, um die Aufmerksamkeit der beiden Bachelors zu gewinnen. Trotz der Konkurrenzsituation herrschte unter den Frauen eine freundliche Atmosphäre – sie umarmten sich zur Begrüßung und stießen gemeinsam an. Die Party zog sich bis tief in die Nacht, wobei jede Kandidatin darauf hoffte, einen der beiden Männer zu einem privaten Gespräch entführen zu können.

Die Dreharbeiten sorgten allerdings auch für Ärger in der Nachbarschaft. Anwohner beschwerten sich über nächtliche Karaoke-Sessions und Partys, die bis vier Uhr morgens andauerten. "Es war ein Dienstagabend, sie feierten bis vier Uhr morgens. Ich wachte auf und dachte, es wären Kinder, die schreien, aber es waren die Frauen beim Karaoke", erklärte ein Anwohner gegenüber der Daily Mail. Die Stadtverwaltung von Sydney bestätigte mehrere Beschwerden und traf sich mit der Produktionsfirma Warner Bros, um über Lärmgrenzen zu sprechen. Die erste Staffel der Show, die sich an ein älteres Publikum richtet und Menschen eine zweite Chance auf die große Liebe bietet, endete im November vergangenen Jahres mit Barry Myrden als Hauptdarsteller.

