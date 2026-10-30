Nach Liebes-Aus mit Peg deutet Mel Owens ein Comeback an

Mel Owens (67) meldet sich nach der Trennung von Peg Munson erstmals öffentlich zu Wort. In seiner Instagram-Story zeigt sich der ehemalige The Golden Bachelor beim Training im Fitnessstudio und teilt gleichzeitig eine aufmunternde Botschaft mit seinen Followern: "Bleib positiv. Bleib stark. Bleib golden. Und bleib beschäftigt..." Ein ausführliches Statement zum Liebes-Aus gibt der 67-Jährige allerdings nicht ab. Stattdessen deutet Mel bereits eine mögliche Rückkehr in die Datingshow an. Zu einem Poster, auf dem er selbst zu sehen ist, schreibt er in einem weiteren Instagram-Beitrag vielsagend: "Man weiß nie..." Ob der Sportler tatsächlich noch einmal im TV nach der großen Liebe suchen möchte, lässt er offen.

In der Kommentarspalte erhielt Mel viel Zuspruch. Ein Fan stellte sich hinter ihn und betonte, dass er niemandem eine Erklärung zu sämtlichen Einzelheiten der Trennung schulde. Auch wenn er in der Öffentlichkeit stehe, habe er ein Recht auf Privatsphäre. Mel bedankte sich für die Unterstützung: "Amen. Danke. Du bist so freundlich." Auf den Kommentar eines anderen Nutzers, der ungefragte Ratschläge an einen erwachsenen Mann kritisierte, antwortete er knapp: "Gut gesagt." Als jemand scherzhaft vermutete, die sogenannte "Trennungsdiät" werde ihn bald schlank machen, stellte der Reality-TV-Star klar, dass er von einer solchen Diät noch nie gehört habe. Seiner Fitnessroutine gehe er schließlich schon seit Jahren nach.

Kennen und lieben gelernt hatten sich Mel und Peg in der zweiten Staffel von "The Golden Bachelor". Im Finale im November 2025 überreichte er der pensionierten Feuerwehrfrau und Bombentechnikerin seine letzte Rose. Knapp ein Jahr später ist das gemeinsame Kapitel nun beendet. "Manchmal geht es, selbst wenn Liebe da ist, einfach nicht so aus, wie wir es uns erhofft haben", erklärte Peg auf Instagram. Sie wolle sich nun Zeit nehmen, um ihr Herz zu heilen und sich auf sich selbst sowie ihre Gesundheit zu konzentrieren. Mel wünsche sie alles Gute. Die beiden sind bereits das zweite Paar aus dem Format, dessen Beziehung gescheitert ist: Gerry Turner und Theresa Nist (73) aus der ersten Staffel ließen sich 2024 nach nur drei Monaten Ehe scheiden.

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Getty Images Mel Owens bei der Disney Upfront 2025 in New York

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Instagram / peg__munson Mel Owens und Peg Munson

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Instagram / theresa_nist Theresa Nist und Gerry Turner im Januar 2024