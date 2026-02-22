Nachbarn wehren sich mit Eiern gegen Golden-Bachelor-Party

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von The Golden Bachelor in Sydney sorgen für mächtig Ärger. Anwohner der luxuriösen Elizabeth Bay warfen während einer lauten Party Anfang Februar rohe Eier auf die Crew und die Kandidatinnen der Show, die auf dem millionenschweren Anwesen Tresco Estate gedreht wird. Die Feier am 4. Februar dauerte bis vier Uhr morgens, bei der Karaoke-Musik in voller Lautstärke durch die Straßen dröhnte, wie Daily Mail berichtet. "Was mich wirklich auf die Palme gebracht hat, war die erste Nacht, als sie den Bachelor kennenlernten", beschwerte sich ein Bewohner gegenüber dem Magazin und erklärte: "Ich bin aufgewacht und dachte, es wären Kinder, die schreien, aber es waren die Frauen beim Karaoke."

Polizei und Ordnungskräfte mussten anrücken, nachdem zahlreiche Beschwerden eingegangen waren. Die 20 Kandidatinnen im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, die um die Gunst der beiden Bachelors Ed Savage und Mat Collett buhlen, ließen es an diesem Abend richtig krachen. Ein Anwohner war angeblich sogar so genervt, dass er aus Protest mit einer Trompete aus seinem Garten zurückschallte. Die Situation eskalierte so sehr, dass Warner Bros sich gezwungen sah, einen Entschuldigungsbrief an die Nachbarn zu verschicken. Darin versprach die Produktionsfirma, künftig auf laute Musik zu verzichten, warnte jedoch gleichzeitig vor weiteren nächtlichen Dreharbeiten mit starker Beleuchtung bis zum Finale am 1. März. Bei einer weiteren Party am Donnerstag vor einer Woche war es zwar deutlich leiser, doch das grelle Licht der Scheinwerfer strahlte bis nach Mitternacht in die umliegenden Apartments.

Das Tresco Estate, eine viktorianische Villa im italienischen Stil mit Meerblick-Pool und 3300 Quadratmetern terrassiertem Garten, gehört dem Buchmacher David Waterhouse. Sie steht aktuell für geschätzte 110 bis 120 Millionen Dollar zum Verkauf. Der Kunstsammler und Optionshändler vermietet das Anwesen regelmäßig für große Events und TV-Produktionen, doch die Nachbarn sind die Störungen leid. Und gerade in diesem Jahr empfangen sie die doppelte Power an Lautstärke: 2026 gibt es zwei Golden Bachelor, die in ihren späten Fünfzigern ihre große Liebe finden wollen.

Disney / John Fleenor Gerry Turner und Theresa Nist im "The Golden Bachelor"-Finale

ABC/Ricky Middlesworth Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen 2023

ABC/Brian Bowen Smith "Golden Bachelor" Gerry Turner

