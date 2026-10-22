"The Power": Kevin und Cecilia schießen gegen Ricarda Raatz

Kaum sind Kevin Schäfer und Cecilia Asoro (30) in die Villa von The Power eingezogen, haben sie bereits eine Kandidatin besonders im Visier: Ricarda Raatz (34). Beim Einzug in die Villa spotten die beiden über die Teilnehmerliste. Dabei machen sie sich darüber lustig, dass neben Ricardas Namen ein Foto ihres Ex-Partners Maurice Dziwak (28) hängt – schließlich wisse sonst kaum jemand, wer sie sei. Doch damit nicht genug: Cecilia lässt kein gutes Haar an Ricarda: "Ricarda, die größte Lügnerin, die ich mit im Reality kenne." Anschließend legt sie nach: "Die lügt ja bei allem." Was die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Ausgerechnet Ricarda, der sie Unehrlichkeit vorwerfen, wird zur ersten Powerplayerin der zweiten Staffel ernannt. Damit erhält sie eine Schlüsselposition im Spiel.

Von den Lästereien hinter ihrem Rücken bekommt Ricarda beim Einzug nichts mit. Sie begrüßt die anderen Kandidaten freundlich, darunter auch Cecilia und Kevin. Im Einzelinterview teilt Cecilia dennoch gegen sie aus: "Also Ricarda ist wirklich perfekt für dieses Spiel, weil Lügen gehören ja zu ihrer Tagesordnung. Sie lügt ja ständig. Die lacht dir ins Gesicht und sticht dir nicht nur ein Messer in den Rücken." Auch Kevin zeigt sich im Gespräch mit Cecilia und Franziska Temme (31) besorgt: "Mit Ricarda habe ich niemals gerechnet. Aber da müssen wir vorsichtig sein." Cecilia stimmt ihm zu: "Boah, sie ist die Schlimmste."

Ricarda selbst verweist in der Show auf ihre Erfahrung mit einem Gesellschaftsspiel: "Ich liebe das Spiel 'Wolf und Dorfbewohner'. Das ist eins meiner Lieblingsspiele und da muss ich sagen, wenn ich der Wolf war, haben die Leute das nie gewusst." Nach ihrer Ernennung zur Powerplayerin schlägt sie allerdings deutlich vorsichtigere Töne an: "Das wird super knifflig werden, weil Lügen und Betrügen liegt mir gar nicht. Weil, den Menschen, die man mag, muss man dreckig ins Gesicht lügen." Die zweite Staffel von "The Power" startete am 20. Oktober 2026. Die Folgen sind kostenlos bei Joyn verfügbar, außerdem läuft die Show dienstags und mittwochs um 22:30 Uhr auf ProSieben. Neben Kevin, Cecilia, Ricarda und Franziska stellen sich zahlreiche weitere bekannte Reality-Gesichter dem Machtkampf in der Villa. Dazu gehören unter anderem Narumol (61), Iris Katzenberger (59), Lucas Cordalis (59), Marc Terenzi (48), Joey Heindle (33) und Lisha Savage (40).

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Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Januar 2025

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Imago Kevin Schäfer bei der Premiere von "Der Promihof" auf dem Gertrudenhof in Hürth

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Imago Cecilia Asoro, März 2025