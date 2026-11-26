Gloria Schwesinger (34) hat genug von den ständigen Angriffen auf ihr Äußeres. In mehreren Instagram-Storys sprach der Realitystar jetzt offen über die Beleidigungen und das Bodyshaming, die sie nach eigener Aussage regelmäßig über sich ergehen lassen muss. Immer wieder gehe es dabei um ihr Aussehen. Im Netz werde so ziemlich alles an ihr bemängelt – von ihrer Statur über ihre Haare und Augenbrauen bis hin zu Händen, Füßen, Oberweite und Cellulite. Besonders nahe ging ihr jedoch eine Bemerkung über einen vermeintlichen Damenbart. Als Reaktion darauf zupfte oder rasierte sich Gloria die feinen Härchen im Gesicht weg, obwohl sie diese eigentlich als ganz natürlich ansieht. Das unschöne Resultat: Die Haut reagierte gereizt und es entstanden kleine Unreinheiten. Die vielen Nachrichten nagen auch an ihrem Selbstwertgefühl, wie sie deutlich macht: "Glaubt ihr, dass solche Nachrichten und solche DMs und Kommentare, dass die dazu beitragen, dass jemand ein Selbstbewusstsein aufbauen kann, wenn ständig, wirklich ständig aufs Aussehen gegangen wird?"

Darüber hinaus ärgert es Gloria, dass man ihr bereits ein einziges Kontern sofort krummnimmt, während sie selbst das Gefühl hat, ununterbrochen Hasskommentare ertragen zu müssen. Um zu belegen, wie sie ihrer Ansicht nach unterschwellig attackiert wird, verwies die Content-Creatorin aktuell auf eine Instagram-Story von Cecilia Asoro (30). Darin geht es um die Frage, warum die Frauen von "Temptation" Carina Ojiudo-Ambrose so sehr haten. Carina wird in dem Beitrag als stark, schön und sehr gut aussehend beschrieben. Als mögliche Erklärung für die Ablehnung wird außerdem Neid genannt. Gloria wollte daraufhin von ihrer Community wissen, ob die Betonung von Carinas Aussehen im Umkehrschluss auf sie selbst abzielt. "So, und Schlussfolgerung davon. Okay, ich bin hässlich. Oder? Was ist jetzt die Schlussfolgerung?", fragte sie ihre Follower. Dabei stellte sie klar, dass sie weder gegen Cecilia noch gegen Carina weiter austeilen wolle. Sie wolle lediglich erfahren, wie ihre Fans die Aussage verstehen.

Dass zwischen Gloria und Cecilia dicke Luft herrscht, ist nichts Neues. Wie Gloria schildert, krachte es zwischen den beiden bereits vor rund zwei Jahren in einem Internetforum gewaltig – woraufhin sich der Zoff nahtlos auf Social Media verlagerte. Die Influencerin, die seit ihrem letzten TV-Format verändert aussieht, räumt unumwunden ein, dass sich beide Seiten damals nichts geschenkt und gegenseitig heftig attackiert haben. Seit diesem Vorfall herrsche jedoch komplette Funkstille, zu einem klärenden Gespräch unter vier Augen sei es nie gekommen. Im aktuellen Fall fühlt sich die Realitydarstellerin nicht nur wegen ihres Aussehens herabgesetzt. Sie habe auch das Gefühl, mundtot gemacht zu werden. Welcher Eindruck durch solche Äußerungen bei ihr entsteht, fasste Gloria in ihrer Instagram-Story drastisch zusammen: "Ja, Gloria sieht ja scheiße aus. Und deswegen hat sie auch gefälligst die Fresse zu halten."

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Imago Gloria Schwesinger bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / gloriaschwesinger Gloria Schwesinger, Juni 2026

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