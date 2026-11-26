Zwischen Gloria Schwesinger (34), Cecilia Asoro (30) und Carina Nagel fliegen gerade ordentlich die Fetzen! Jetzt schlagen Cecilia und Carina auf Instagram zurück, nachdem Gloria eine Story von Cecilia öffentlich auseinandergenommen hatte. Auslöser war die Frage eines Followers, warum die Frauen von "Temptation Island" Carina so sehr haten würden. Cecilia hatte ihre Freundin daraufhin als stark und schön beschrieben und erklärt, Carina sehe "verdammt gut aus". Deshalb schlage ihr so viel Neid entgegen. Gloria nimmt das ganz anders auf und fühlt sich von den anderen Frauen abgewertet. Allerdings hält Cecilia nun direkt dagegen und meint, sie würde niemals jemandem "irgendwie sagen, wie du aussiehst". Sie nennt Gloria zudem ein "Pick-Me-Girl" und behauptet, sie habe ein "Aufmerksamkeitssyndrom". Nachdem sie zwei Wochen lang geschwiegen habe, kündigt Gloria nun ein ausführliches Reel an, in dem sie ihre Sicht der Dinge schildern will.

Gloria hatte in ihrer Story zuvor offen über Bodyshaming gesprochen, das sie regelmäßig erlebe. "Es gibt wirklich nichts an meinem Körper, was nicht schon beleidigt wurde", erklärte die Realitydarstellerin auf Instagram. Cecilias Lob für Carina sei bei ihr so angekommen, als solle sie wegen ihres eigenen Aussehens lieber still sein. "Okay, ich bin hässlich. […] Das bedeutet doch indirekt: Okay, ich bin hässlich, soll die Fresse halten, weil ich bin ja nicht schön und nicht stark", schilderte sie ihre Gedanken. Allerdings wolle sie damit weder gegen Cecilia noch gegen Carina schießen. Cecilia selbst stellt klar, dass sich ihre Komplimente einzig und allein auf Carina bezogen haben und nicht als indirekte Kritik an anderen Frauen zu verstehen sind. Für Glorias Unsicherheiten wolle sie nicht verantwortlich gemacht werden. Auch Carina meldet sich erneut zu dem Thema. "Ich hab das Gefühl, du willst gar nicht in Ruhe gelassen werden von mir", wandte sie sich direkt an Gloria. Sie selbst habe in dieser Zeit "komplett die Schnauze gehalten".

Ganz neu scheinen die Spannungen zwischen Gloria, Carina und Cecilia allerdings nicht zu sein. Cecilia hatte eine alte Story wieder hervorgekramt, in der Gloria sich darüber lustig gemacht hatte, dass die ehemalige GNTM-Kandidatin seit Längerem Single ist. Nun schießt sie zurück und meint, Gloria solle erst mal einen Partner finden, der überhaupt bei ihr bleiben wolle, bevor sie große Töne spucke. Auch Carina spielt auf Glorias Privatleben an. Sie rät ihr, sich lieber um sich selbst und ihre eigene Beziehung zu kümmern. Carina ist selbst verheiratet, Kinder hat sie keine.

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Imago Bei Fame Fighting 4 in Essen: Gloria Schwesinger in der Grugahalle, 17. Oktober 2026

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Imago Cecilia Asoro, März 2025

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