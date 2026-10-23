Adele sagt Geheimkonzert kurz vor Album-Comeback ab

Adele (38) hat offenbar überraschend einen Rückzieher gemacht: Die Sängerin soll ein streng geheimes Konzert im berühmten Roundhouse im Londoner Stadtteil Camden kurzfristig gestrichen haben. Wie The Sun berichtet, wollte die Musikerin bei dem intimen Auftritt erstmals neue Songs vor Publikum ausprobieren und unmittelbares Feedback zu ihrem bislang unveröffentlichten Material bekommen. Die Show wäre damit mitten in die Vorbereitungen für ihr großes Comeback mit dem fünften Studioalbum gefallen. Weshalb die in Los Angeles lebende Britin den Gig letztlich absagte, ist nicht bekannt. Einen Ersatztermin soll es aktuell ebenfalls nicht geben. Eine offizielle Stellungnahme von Adele steht bislang aus. Besonders kurios: Die Besucher hätten wohl erst vor Ort erfahren, wer tatsächlich auf der Bühne steht – die Tickets waren dem Bericht zufolge für einen unbekannten Künstler angeboten worden.

Ein Insider beschrieb der Zeitung den ursprünglichen Plan: "Sie bereitet sich auf ein großes Comeback vor und buchte den Veranstaltungsort als geheime Möglichkeit, Feedback zu ihren neuen Songs zu bekommen. Später sagte sie den Auftritt ab. Aber stellt euch vor, ihr wärt ein Fan, der Tickets für einen unbekannten Künstler bekommen hat, und dann hätte sich herausgestellt, dass es Adele ist?" Die Quelle wertet die abgesagte Show dabei nicht als schlechtes Zeichen: "Es sieht also so aus, als wäre sie von ihrem neuen Material überzeugt." Trotz des Rückschlags soll das Comeback weiter Gestalt annehmen. "Aber neue Musik ist definitiv auf dem Weg und sie freut sich darauf, nächstes Jahr ein neues Album herauszubringen", erklärte der Informant gegenüber The Sun weiter. Demnach wäre die Veröffentlichung der fünften Platte für 2027 geplant. Zuletzt hatte die Britin 2021 ihr Album "30" veröffentlicht.

Für die Arbeit an den neuen Songs kam Adele bereits für mehrere Wochen in ihre alte Heimat London zurück und hielt sich dabei gezielt im Hintergrund. Geschrieben und produziert wurde demnach in den Church Studios in Crouch End – dort waren bereits Teile ihres Erfolgsalbums "25" entstanden. Das Studio gehört ihrem langjährigen Weggefährten Paul Epworth, mit dem die Musikerin unter anderem den Oscar-prämierten Bond-Song "Skyfall" geschaffen hatte. Im Umfeld der Aufnahmen wurden zudem Bon-Iver-Musiker Justin Vernon (45) und Sängerin Gracie Abrams (27) gesichtet. Dass überhaupt neues Material entsteht, kommt durchaus überraschend: Nach dem Ende ihrer Residency in Las Vegas hatte die Grammy-Gewinnerin 2024 eine längere Auszeit angekündigt und erklärt, vorerst keine Pläne für neue Musik zu haben. Trotz ihres Lebens in den USA hält die gebürtige Londonerin weiterhin enge Verbindungen nach Großbritannien.

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Getty Images Adele, Sängerin

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Getty Images Adele Adkins, Sängerin