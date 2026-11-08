Adele hatte es auf diesen Hit von One Direction abgesehen

Adele (38) zeigte offenbar großes Interesse an einem Song, der später zu den Favoriten der One-Direction-Fans zählen sollte. Dabei handelt es sich um die emotionale Ballade "Fool's Gold", die 2014 auf dem vierten Studioalbum der Band, "Four", veröffentlicht wurde. Wie aus Jason Lipshutz' Buch "A Whole Lotta History" hervorgeht, bekam die Sängerin den Titel vermutlich während einer Zusammenarbeit mit Songwriter Jamie Scott oder Produzent Ryan Tedder (47) zu hören. Geschrieben hatte Jamie den Titel gemeinsam mit seiner Kollegin Mozella. Adele war so begeistert, dass sie ihn sofort anrief. "Ich weiß noch, wie Adele mich anrief und sagte: 'Ich habe gerade diesen Song gehört, den du für One Direction geschrieben hast!'", erinnert sich Jamie in dem Buch. Für die Grammygewinnerin kam ihr Interesse aber zu spät. Der Musiker hatte die Nummer bereits Harry Styles (32) und dessen damaligen Bandkollegen Niall Horan (33), Louis Tomlinson (34), Liam Payne (†31) und Zayn Malik (33) versprochen, wie Female First berichtet.

Als der Song fertig war, hatte Jamie ihn Harry vorgespielt. Der Sänger war schnell überzeugt und wollte das Stück für die Band haben. Auch die Sängerin zeigte deutlich, wie sehr ihr die Ballade gefiel. "Im Grunde hörte sie ihn und sagte: 'Ich liebe das!' Aber er hatte ihn den Jungs bereits versprochen, also konnten wir ihn nicht zurücknehmen", erzählt Mozella in dem Buch. Der Song "Fool's Gold" entstand während einer besonders produktiven Studiosession, bei der Jamie und Mozella am selben Tag noch einen weiteren Song fertigstellten. Beide waren sich bereits zu diesem Zeitpunkt sicher, mit der gefühlvollen Ballade etwas ganz Besonderes geschaffen zu haben. "Wir fanden, dass er etwas Besonderes war – ein einfach ehrlicher, unverfälschter und authentischer Song", erklärt die Songwriterin rückblickend. Am Versprechen gegenüber der Band änderte auch Adeles Begeisterung nichts.

Jamie und Mozella standen zu ihrer Zusage, sodass "Fool's Gold" letztlich bei One Direction blieb und 2014 auf dem Album "Four" erschien. Die Platte schaffte es sowohl in Großbritannien als auch in den USA an die Spitze der Charts. Adele nahm im Studio aus Spaß einen Rap für eine unveröffentlichte Version des Hits "Earthquake" von Tinie Tempah und Labrinth aus dem Jahr 2011 auf. "Sie war tatsächlich im Studio, als ich mit Labrinth 'Earthquake' machte. Wir haben am Mikrofon ein bisschen herumgealbert. Damals mochte sie Nicki Minaj wirklich sehr und hatte Raps im Stil von Nicki Minaj und solche Sachen drauf", verriet der Rapper der Kolumne Bizarre von The Sun. Ob diese Aufnahme jemals erscheint, ist noch offen. "Ach du meine Güte, mal sehen, ob sie die Freigabe erteilt. Mal sehen", sagte Tinie dazu nur, wie Female First berichtet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adele, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction

Anzeige Anzeige