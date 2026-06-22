Zwei Jahre Pause vorbei: Adele arbeitet wohl an neuem Album

Adele (38) ist zurück in ihrer alten Heimat – und arbeitet offenbar mit Hochdruck an neuer Musik. Zwei Jahre nachdem die Sängerin ihren Fans eine lange Pause angekündigt hatte, verbringt sie nun mehrere Wochen in London, um in den legendären Church Studios frische Songs zu schreiben und aufzunehmen. Wie The Sun berichtet, pendelt der Superstar seit Tagen fast täglich zwischen Unterkunft und Studio hin und her und hält sich dabei bewusst im Hintergrund. Besonders spannend: In der Umgebung wurden auch Musiker wie Justin Vernon (45) von Bon Iver und Newcomerin Gracie Abrams (26) gesichtet. Das heizt die Gerüchteküche um mögliche Kollaborationen ordentlich an.

Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin: "Adele verbringt mindestens zwei Wochen in London, um Musik zu schreiben und aufzunehmen. Sie war letzte Woche ständig in Sessions und ist auch diese Woche wieder da." Die Studios in einem alten Kirchengebäude gelten als kreativer Rückzugsort vieler Stars – auch Paul McCartney (84) arbeitet gern dort. Genau das soll ein Grund sein, warum sich die Musikerin für diese Location entschieden hat. "Sie fühlt sich in den Church Studios sicher und Paul ist dort zu Hause, also ergab es Sinn, für die Sessions nach London zu reisen, statt irgendwo anders in Los Angeles zu arbeiten", behauptete der Informant weiter. Dass in den Räumen zuvor schon Mick Jagger (82), Tom Jones (86), Oasis, Florence + The Machine oder Coldplay aufnahmen, zeigt, in welcher Liga sich Adele mit ihrem neuen Projekt bewegt.

Privat lebt Adele zwar seit über einem Jahrzehnt in Los Angeles, doch ihr Umfeld soll sie ermutigt haben, für den kreativen Neustart wieder an ihre Wurzeln zurückzukehren. Ihr letztes Album "30" war 2021 erschienen und drehte sich inhaltlich stark um die Scheidung von Simon Konecki (52) und ihren Weg, das Familienleben mit ihrem Sohn neu zu ordnen. In ihrer Las-Vegas-Residency hatte Adele 2024 noch gegenüber Mirror erklärt: "Ich habe überhaupt keine Pläne für neue Musik. Ich will nach all dem eine große Pause." Die Auszeit scheint jedoch beendet – und in der alten Heimat formt sich offenbar das nächste Kapitel ihrer sehr persönlichen Musikgeschichte.

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Getty Images Adele, Popstar

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Getty Images Adele, Sängerin

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Getty Images Adele, Sängerin

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